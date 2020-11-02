【周六好去處】上環夢想市集有彩繪棟篤笑Band Show　親子同樂網上登記免費入場【內附連結】

▲ 花Mi貓聚集了一班愛畫之媽媽，發揮才幹。（花Mi貓提供）

鼓勵大家追夢的「今生不做機械人」計劃，今年首次邀請歷屆得獎者參與夢想市集，免費開放讓公眾入場，欣賞各個夢想家的故事，歡迎一家大細參加，攤位包括花咪貓主持的臉部彩繪、花式劍球運動示範，光繪攝影、更有不同的工作坊及表演，包括棟篤笑、小丑表演及Band Show，市集在11月7日舉行，須在網上預留門票。以下是部分攤位推介：

花Mi貓

花Mi貓集合了一班愛畫之媽媽，她們由義工服務開始，因為孩子滿足的笑容及一次又一次歡樂的氣氛，媽媽們決意將歡樂帶到各階層，為社區出一分力，積極為慈善團體、學校、幼稚園等，提供免費彩繪服務。(花Mi貓現場市集服務須收費)

劍玉兄弟

由劍球藝術家李浩翔成立的「劍玉兄弟」，以花式推廣劍球，他們設計出更容易上手的劍玉，令更多新手對此運動感興趣，他們期望由年輕人開始讓劍玉在香港得以普及，團員將在現場教授小朋友試玩這有趣運動，並帶來台灣紙製劍玉，及浩翔在「10蚊店」購買的縮小迷你版劍玉，讓小朋友體會其創意，增廣見聞。

▲ 「劍玉兄弟」以花式推廣充滿正能量的劍球運動。(本報資料圖)

▲ 機構應用的台灣紙製劍玉(左)及玩具，方便教授幼稚園小朋友。(機構圖)

Greeto

Greeto是一環保生活時尚品牌，他們以持續發展為中心，專注於環境和社會影響，結合時尚和可持續發展，並以收集時尚廢料作為原材料製作產品。希望品牌引領新的時尚潮流，提高大家的環保意識，為大家帶來更美好的將來。

▲ Greeto以收集時尚廢料作為我們的原材料製作產品。希望品牌引領新的時尚潮流。(機構圖)

露詩雅媽媽果醬

Lucia Mama's Jam 露詩雅媽媽果醬滿載一位媽咪對已故母親的懷念。果醬是女兒對媽媽的懷念，用夢想留著回憶的味道。果醬創製者的媽媽突然離世，為了照顧小孩而決定辭去工作。某日，帶小孩去買餸見熱情果靚就買整果醬。為紀念媽媽就以她的名作店名！主要用新鮮生果，無加防腐劑，希望食得健康！

▲ Lucia Mama's Jam 露詩雅媽媽果醬滿載一位媽咪對已故母親的懷念。(機構圖)

「theDesk X 籽識慈善基金」夢想市集詳情

日期：2020-11-07 (Sat)

時間：11:00 am - 7:00 pm

地點：The Desk Strand 50

地址：香港上環文咸東街50號2樓

預留門票可按此連結。

記者：胡麗珊