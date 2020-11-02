【明星豪宅】汪明荃西貢豪宅曬靚衫場面墟冚　汪阿姐：啲衫就可以著耐啲

▲ 汪明荃投資有道。

73歲「汪阿姐」汪明荃（Liza），與丈夫羅家英居於西貢銀綫灣的三層高獨立屋，空間寬敞，Liza姐汪明荃更曾宴請50人到家中舉行派對。近日，汪阿姐在自家花園曬過百套靚衫，場面十分震撼。

有網民表示，Liza姐有這麼多靚衫，根本可以曬衫順便開時裝展。

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▲ 汪阿姐造型百變。（取自汪明荃IG）

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曬衫勾童年回憶

汪阿姐在個人IG上載照片，分享在家中曬衫的情況，並分享寫道：

1/11/2020天氣超級好、又係曬衫日。這個習慣由細個個陣己開始、當年住喺北角清華街、一座四層樓嘅舊式樓宇、地下係車房、租出做一間小士多店、仲有頂層一個大天台、我家住3樓，仲有一個騎樓。

▲ 花園曬衣服。（取自汪明荃IG）

阿姐回憶童年時

曬衣服的習慣，源於阿姐媽媽的一個教導：「每年放暑假、媽咪都要我同家姐細佬負責將家中各人的冬天衫、棉胎、等搬上天台去曬太陽、是一個好大嘅工程、仲要連續曬2日 、確保所有衣物都清潔 、殺菌、冇蛀壞、冇發霉⋯⋯咁做啲衫就可以著耐啲、襟啲。」

今次曬衣服，勾起汪阿姐的童年回憶：「仲記得曬衫個陣我會擔櫈仔坐定定睇公仔書、武俠小說、因為我要守住/睇住啲衫、驚俾人偷咗呀！......童年的快樂時光。」

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投資有道持1.6億元物業

投資有道的汪阿姐在80年代已開始投資地產，現時與家英哥所住的銀線灣別墅早在1987以293萬購入，現時市值約6000萬。

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有指，汪阿姐仍持有現市值3800萬的廣播道尚御中層單位、廣播道嘉柏園低層單位（市值1800萬元），及現市值2800萬的柯士甸道Grand Austin。

加上九龍灣美羅中心曾購入3個相連單位，汪阿姐各項物業投資估計市值達1.6億港元。

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