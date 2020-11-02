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【綠置居2019】一人申請開始揀樓　賣剩逾1,700伙普遍售200萬元以下

社會 10:45 2020/11/02

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，今日起輪到一人申請揀樓。（程志遠攝）

綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，共3,696伙，約3.8萬家庭申請者已獲邀揀樓，仍賣剩1,746伙，逾半單位是180餘呎的細單位，售價普遍平過200萬元。今日（2日）起輪到一人申請揀樓。

【新冠肺炎】23名警員曾接觸確診內地女子　4人列密切接觸須檢疫　警方高度關注

已退休鄧先生到場揀樓，他租住秀茂坪一公屋單位，面積160餘呎，月租1,300餘元，跟女兒同住。他選購青富苑一個二百多呎單位，「細屋搬大屋都好開心，首期又唔貴，十萬、八萬元就夠」。不過他認為單位「開則」不夠實用，300餘呎單位較難間出兩房，不大適合3至4人居住，認為於家庭揀樓階段「無人吼」是正常。

已退休鄧先生到場揀樓。（程志遠攝）

張女士現住柴灣一屋邨，今日選購蝶翠苑一個高層287呎單位，賣近180萬元。她稱現住屋邨樓齡高，老化又有石屎剝落，有必要換樓，日後由女兒付首期和供樓，「佢細個就我幫佢畀首期，而家佢就幫我畀返」，她們決定承造九成半按揭，相信女兒負擔得來。

張女士現住柴灣一屋邨，今日選購蝶翠苑一個高層287呎單位。（程志遠攝）

房委會委員招國偉稱，今期綠置居滯銷，預計或有剩餘單位，或於下期再售。他認為今期綠置居單位面積太細，不合家庭客。

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記者：吳卓峰

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