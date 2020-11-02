【日本新事】全關東最大「無印良品 東京有明」登陸台場　12月3日開幕家居生活大改造

▲ 全關東最大「無印良品 東京有明」將於12月3日登陸台場 !

雖然東京疫情反覆，但廣受歡迎的無印良品並無停下擴展步伐。位於台場地區的「無印良品 東京有明」即將在2020年12月3日開幕，面積近5萬平方呎，賣場已超越銀座無印良品，既是全關東最大「無印良品」店，亦勢成為新的人氣購物中心。

▲ 逛一次「無印良品 東京有明」，有不同的家居創意靈感。(相片來源︰無印良品)

無印良品會在有明GARDEN別棟的1樓至3樓，以「從餐匙到家」為主題，由基本生活產品到室內裝修服務「MUJI SUPPORT」，全面照顧日常生活所需，故以「百八貨店」為概念。從草圖所見，東京有明以層階式建築為設計概念，有大量的綠化空間，除了購物，該店還會提供學習體驗的地方，及以素食為主題的「Café&Meal MUJI」等。

▲ 以素食為主題的「Café&Meal MUJI」，設計簡潔。(相片來源︰無印良品)

「無印良品 東京有明」樓層方面，1樓販售日常生活飲食雜貨，如咖啡廳「Café&Meal 」，烘焙坊、新鮮野菜食村等。2檈是與居住空間相關的樓層，以販賣家飾雜貨、並有提供居家大改造的諮詢中心，無論想為家居加裝隔間，改善照明系統，都能下訂服務。3樓則售日常家品，服飾等，為極簡風的居停作意念構思。

▲ 「無印良品 東京有明」提供居家大改造的諮詢中心，想室內締造「無印風」易如反掌。(相片來源︰無印良品)

新的無印良品還有不少新猶，如「按重量銷售食品」，顧客可購買50多種食物，如咖啡，堅果、乾果，以20克以上為單位，連無印的洗頭水、洗滌劑也可按重量出售，加上簡化的包裝，也為環保出一份力。

無印良品 東京有明

開幕日期︰2020年12月3日

地址︰東京都江東區有明2-1-7 有明GARDEN 購物中心內

撰文︰馮柏偉