【開心速遞】《愛回家》島大學生眾展舞藝　向巨星MJ《Thriller》致敬獲讚【有片】

▲ 《愛·回家之開心速遞》向Michael Jackson《Thriller》經典MV致敬。

TVB皇牌處境劇《愛·回家之開心速遞》在前晚萬聖節（10月31日）一集講島大一眾學生扮鬼扮馬舉行萬聖節派對，可是逃犯宋天機（許家傑飾）闖進校內。

但原來宋天機怕老鼠，他見到一隻龍貓後即嚇呆，於是被島大學生制服。不過該集《愛·回家之開心速遞》的重點，是劇集播完後的片尾彩蛋。

眾島大學生包括「朱凌凌」吳偉豪、「Bonnie」林凱恩、「熊心如」蘇韻姿、「佐治」張明偉、「阿壯」焦浩軒、「Candy」葉蒨文、「頭皮」吳卓衡、「書蟲」林浩文、「面油」羅永健和「Jessie」沈愛琳一同Cosplay，在扮已故巨星Michael Jackson的「金城安」周嘉洛率領下跳舞。

其實周嘉洛的打扮是Michael Jackson在80年代經典MV《Thriller》的造型，他們所跳的舞步及動作都是模仿《Thriller》。

《Thriller》此經典MV全長近14分鐘，內容講Michael Jackson在看完電影回家途中遇鬼怪，最後揭開Michael Jackson原來也是喪屍。

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此MV雖然推出幾乎已40年，現在重看也不覺得過時。星爺周星馳在《少林足球》內跳舞場面，也是向《Thriller》致敬。

今次《愛·回家之開心速遞》內周嘉洛等眾人跳舞片雖然只約1分鐘，不過眾人十分認真，拍攝前多次排舞至凌晨。今次舞蹈片段播出獲不俗評價，可說沒白費心血。