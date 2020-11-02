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【婚姻何價】丈夫與前妻相約為孩子慶生　孕妻崩潰：我只是免費保母

親子 11:25 2020/11/02

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妻子認為，丈夫與她結婚只是為孩子找照顧者。

情侶邁進婚姻，都是確認對方是可陪伴走下半生的另一半。然而，有台灣人妻卻訴苦表示，丈夫婚後對她毫不關心，要求她照顧自己與前妻的小孩，甚至在孩子生日當日，與前妻慶祝，留下正在懷孕的她，令她質疑自己只是在當「免費保母」。

有台灣人妻在facebook專頁「靠北老公2.0」投稿，她表示，丈夫曾離婚、與前妻育有小孩，但她卻為了愛情選擇與丈夫結婚。然而，她婚後卻發現，丈夫與她結婚，只是為了幫他與前妻的小孩找繼母。

結婚後，我的身份除了是孩子的媽以外，甚麼也不是，甚至可以說是免費保母而已。

丈夫與前妻為小孩慶生

她表示，自己要照顧孩子的起居飲食，惟丈夫每天下班後與她的對話不超過10句，內容全是命令式，要求她怎樣照顧孩子，睡覺前會擁抱孩子、親吻孩子，卻連一句晚安也沒有跟她說。

而最令她不滿的是，她已經懷孕，並且挺著肚子去上班。然而，在小孩生日當時，丈夫竟然只交代一句，就帶著孩子與前妻去動物園約會。反而孩子還安慰她，以後再跟她去。

我到底為甚麼要結婚，我到底幹嘛同情心氾濫，覺得自己可以給你一個家，我真的自作自受。

很多網民都紛紛表示同情，甚至認為應該離婚，「我覺得是放生，讓自己好過吧」、「感覺是不被愛的那一個」、「他完全沒有在乎你的感受」、「最笨的是，妳又懷孕了，後面的路更難嘍」。

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責任編輯：王明芳

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