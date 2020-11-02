【大閘蟹】媒體直擊商家浸陽澄湖水扣假標籤　扮正宗陽澄湖大閘蟹出售賣貴3倍

▲ 內地媒體揭發有商家浸陽澄湖水，扣上偽造標籤，假裝是正宗陽澄湖大閘蟹出售。

現在是吃大閘蟹的季節，最有名的自然是陽澄湖大閘蟹。不過有內地媒體直擊江蘇省陽澄湖周邊的交易市場，揭發有商家把外地蟹運往陽澄湖浸水，並偽造識別標籤，假冒是正宗的陽澄湖大閘蟹，售價更漲了3倍！

商家：都是假的

內地媒體梨視頻10月走訪陽澄湖附近幾間大閘蟹交易市場，當指出店方售賣的不是陽澄湖大閘蟹時，對方起初堅稱「一看這個就是陽澄湖裡的螃蟹呀」，經多番詢問後，才改口承認是假冒的：「正宗陽澄湖的螃蟹，價格就得加一半。這個螃蟹肯定是外地拿過來的好。」

店方說：「螃蟹長得都一樣，沒有正宗不正宗的！」，透露共有100多個商戶，但「整個市場，你找不到一家正宗的！」而且，店方表示有各種大閘蟹「戒指」（識別標籤），直言「套上去就變正宗的了！」「戒指」指的是蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會標識湖區產大閘蟹以及池塘養殖區產大閘蟹的防偽扣。

至於產地，店方直言，大閘蟹「亂七八糟都有」，而一般是來自鹽城市建湖縣或興化市。為了裝作正宗陽澄湖大閘蟹，店方透露不少商家也會把大閘蟹放入陽澄湖內「過水」，稱：「要到陽澄湖裡過一遍水呀！往湖裡倒螃蟹……夜裡去倒螃蟹，第二天撈出來。」店方更提醒記者：「你不要相信任何人，都是假的。」

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大閘蟹浸過水漲價3倍

為查探浸過水的大閘蟹差價，內媒跟蹤從興化市蟹市場出發的運蟹車，發現一隻4.5両公蟹在興化市賣人民幣16至20元，但在陽澄湖周邊市場卻賣65至75元一隻，漲價3倍。有店家透露：「陽澄湖那邊從我們這邊拿過去還要放在塘裡，再養一段時間再賣。」

由於市面有許多所謂「陽澄湖大閘蟹」實為「內塘蟹」，蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會今年對大閘蟹防偽扣作出改動，用紅色標識湖區產大閘蟹，綠色標識池塘養殖區產大閘蟹。

有賣偽造陽澄湖識別標籤（戒指）的商戶向內媒表示，紅色賣3.5元，綠色的賣1元。有店家更指，有客人訂了10盒送禮，並要求加上偽造標籤，看來得體些。表示「風氣過去了」，在一般情況下相關部門是不會查證的。

蘇州陽澄湖大閘蟹行業協會向內媒表示，帶有品牌的或是有市場的名字「戒指」均不能代表是陽澄湖大閘蟹，若與官網展示的「戒指」不同，就不是正規的陽澄湖大閘蟹「戒指」。

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責任編輯：羅嘉欣