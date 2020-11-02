【聖誕Staycation】香港康得思酒店推夢幻泡泡住宿套餐 1188元起入住高級客房

▲ 香港康得思酒店及新鮮手製護膚品牌LUSH嵐舒推出夢幻泡泡住宿套餐。

香港康得思酒店及新鮮手製護膚品牌LUSH嵐舒推出夢幻泡泡住宿套餐，由2020年11月至12月期間供應，賓客入住可享受以意大利氣泡酒配以LUSH嵐舒浸浴產品，過上夢幻住宿之旅。



來自英國的新鮮手製護膚品牌LUSH嵐舒，主打以新鮮材料如有機水果、蔬菜為原材料製作的身體及面部產品，其中色彩繽紛、滿載香氛成分的汽泡彈，更是品牌廣受歡迎的皇牌產品。凡預訂夢幻泡泡住宿套餐的賓客，皆可獲贈LUSH嵐舒浸浴產品乙件及意大利氣酒乙瓶，帶來雙重喜悅。



甜睡美夢主題

2020年11月1日至30日推出的甜睡美夢主題，套餐送上LUSH嵐舒醉人薰衣草汽泡彈，優雅的淡紫色加上星星圖案，在浴水幻化成多層次色彩，最後變成閃閃發亮的深紫色浴水，洋溢著薰衣草香甜氣息，助賓客安穩入眠。

客房類型：

• 高級客房 每晚港幣1,188元起

• 豪華客房 每晚港幣1,288元起

• 貴賓客房 每晚港幣1,588元起

• 貴賓全景客房 每晚港幣1,688元起

• 高級套房連廚房 每晚港幣2,088元起



住宿套餐包括:

• 家庭客房住宿一晚

• LUSH嵐舒醉人薰衣草汽泡彈一個

• 意大利氣泡酒一瓶

• 兩位於The Place享用早餐

• 餐廳酒吧7折優惠



窩心聖誕主題

2020年12月1日至31日則換上窩心聖誕主題，賓客入住時可選擇LUSH嵐舒聖誕鈴聲汽泡彈或節日糖果泡泡浴芭，皆是聖誕限定產品。前者是聖誕鈴鐺造型，帶香橙精油氣息，投進浴水中變得色彩斑斕；後者則是經典紅白聖誕拐杖造型，混合佛手柑及西西里檸檬香氣，橙色浴水釋出綿密泡泡。

客房類型：

• 高級客房 每晚港幣1,188元起

• 豪華客房 每晚港幣1,288元起

• 貴賓客房 每晚港幣1,588元起*

• 貴賓全景客房 每晚港幣1,688元起*

• 高級套房連廚房 每晚港幣2,088元起*



住宿套餐包括:

• 家庭客房住宿一晚

• LUSH嵐舒聖誕鈴聲汽泡彈 或 節日糖果泡泡浴芭一個

• 意大利氣泡酒一瓶

• 兩位於The Place享用早餐

• 餐廳酒吧7折優惠

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入住酒店期間，賓客可尊享餐廳及酒吧餐飲7折優惠，以及參與系列免費活動，包括清晨太極班、明酒窖品酒班及自助藝術導賞團等，為住宿旅程增添繽紛姿彩。

需要注意的是，窩心聖誕主題不適用於2020年12月23至27日及31日之預訂。

責任編輯：鄺嫻