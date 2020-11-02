【崇光大減價】一文睇清SOGO周年賞Part 2美妝護膚品優惠　LANCOME+SHISEIDO+SK-II套裝大劈價【附優惠詳情】

▲ 為大家推介「SOGO 35周年賞」的Part 2美妝護膚品焦點優惠貨品。

崇光年度活動「SOGO 35周年賞」的Part 2，將於11月4日至17日舉行，崇光網上商店SOGO eStore、崇光銅鑼灣店及尖沙咀店都推出激抵優惠，當中包括多款人氣的美妝護膚品、時尚服飾、家品及Freshmart食品！為大家推介Part 2首三天（11月4至6日）的美妝護膚品焦點優惠貨品！

Part 2首三天（11月4至6日）優惠

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現金券回贈及換購優惠

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責任編緝：王芷瑩