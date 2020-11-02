【崇光大減價】一文睇清SOGO周年賞Part 2美妝護膚品優惠 LANCOME+SHISEIDO+SK-II套裝大劈價【附優惠詳情】
休閒消費 12:00 2020/11/02
崇光年度活動「SOGO 35周年賞」的Part 2，將於11月4日至17日舉行，崇光網上商店SOGO eStore、崇光銅鑼灣店及尖沙咀店都推出激抵優惠，當中包括多款人氣的美妝護膚品、時尚服飾、家品及Freshmart食品！為大家推介Part 2首三天（11月4至6日）的美妝護膚品焦點優惠貨品！
Part 2首三天（11月4至6日）優惠
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現金券回贈及換購優惠
崇光銅鑼灣店及尖沙咀店指定樓層購物可享現金券回贈及換購優惠；於崇光網上商店SOGO eStore（estore.sogo.com.hk）購物，更可賺取高達90,000額外積分！SOGO Rewards 會員於「SOGO 35 周年賞」期間更可以低至2折積分及單一購物滿港幣2,500元之發票兌換 POINTASTIC 特選限量貨品。
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責任編緝：王芷瑩