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【心碎腸斷】男友佳節寧與友狂歡謊稱加班拒赴約　女友知真相嬲爆「心碎」險喪命

醫生診症室 12:37 2020/11/02

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台灣一名女友卻發現男友當晚以加班為由「放飛機」，但其實是與朋友狂歡慶祝，讓她怒火中燒至出現胸痛，後證實患上「心碎症候群」。

不少人都會在中秋佳節乘機與愛侶共聚，不過台灣一名女友卻發現男友當晚以加班為由「放飛機」，但其實是與朋友狂歡慶祝，讓她怒火中燒至出現胸痛，後證實患上「心碎症候群」。

出現胸悶、胸痛等症狀

綜合台媒報道，32歲的上班族莉莉（化名）與男友一直交往穩定甜蜜，她本打算與男友共度今年的中秋佳節，不過男友卻臨時當晚需要加班，約會只好告吹。

不過，她事後發現原來男友當晚只是以加班作藉口，當日在別處跟朋友狂歡開派對。對於男友的欺騙，莉莉因此怒火中燒。面對男友的欺騙，莉莉開始出現胸悶、胸痛，甚至無法呼吸，後來還因夜夜失眠，加上情緒低落需到精神科診所就醫，經評估確診為「心碎症候群」。

「心碎症」與冠心病症狀相似

據本港心臟科專科醫生陳良貴早前接受TOPick訪問時指，「心碎症後群」又被稱為「章魚壺心肌症」（Takotsubo Cardiomyopathy），因為患者患病時左心室底部與心尖部份的收縮比例不一，形狀似章魚壺而命名。陳醫生表示，患者一般會出現整個心室無法正常收縮，只有底部過度收縮，及中部至心尖部分卻不協調擴張，導致左心室形成似章魚壺的形態。

一般患者會感到很大壓力、呼吸困難、心胸翳悶、胸口疼痛、頭暈、冒冷汗，甚至噁心等類似急性心肌梗塞的徴狀，若然不及時檢查及治療，有可能因心室顫動而猝死。同時一旦心臟缺乏彈性，就難以將血液送到身體各處，無法維持身體各器官的血液供給，導致心臟腫大，隨時引發心臟衰竭。

陳醫生表示，由於「心碎症候群」並非冠心病，但徵狀又極為相似，以致一般檢查容易顯示出心臟酵素高、心電圖異常等心臟病發的轉變，但心導管檢查卻顯示冠狀動脈並無阻塞，皆時必須進行心臟超聲波檢查或左心室造影檢查，確定左心室形狀，若然出現似章魚壺般收縮，便可以確診為心碎症。

同場加映，營養師解構肉類脂肪及蛋白質含量:

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「心碎症」絕非傷心人士專利

治療方案上，陳醫生表示，會因應不同患者的病況，以不同藥物作治療。例如，若然呼吸困難，可先利用呼吸機協助，另外若需要減低對患者心臟的刺激，一般不可用強心劑，必須選用乙型離子阻斷劑（beta-blocker）或及其他心臟衰竭藥物，一般大部分患者都可完全康復。他建議，任何人士出現相關心臟不適症狀應盡快求診，遇到情緒上的打擊，也要多與家人朋友傾訴，勿獨自承受。

陳醫生強調，「心碎症候群」絕非傷心欲絕人士的專利，相反部分患者可能持續性嚴重感染，也隨時有機會成為「心碎症候群」患者。他引述研究指超過九成的「心碎症候群」病患者是女性，而年齡介乎58至75歲。此研究亦指出曾經心臟病發的女性當中，接近百分之五的是患有「心碎症候群」。

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責任編輯:羅嘉欣

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