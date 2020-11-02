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【注射疫苗】1歲男童打肺炎鏈球菌疫苗現副作用　大腿打針位紅腫有硬塊高燒不退

兒童健康 12:20 2020/11/02

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台灣一名男童打肺炎鏈球菌疫苗後，大腿打針位置紅腫有硬塊。

每年秋冬天氣為患病高峰期，幼童抵抗力較差成為高危人士， 如流感令兒童抵抗力下降，有機會讓肺炎鏈球菌乘虛入侵。有家長選擇安排孩子接種疫苗，可是憂慮注射疫苗後或會出現不良反應，其實， 除了流感疫苗，其他的疫苗接種也可能產生副作用，家長要密切觀察。台灣有兒科醫生日前分享了一宗案例。

注射13價肺炎鏈球菌疫苗現不適

台灣林口長庚醫院兒科急診主治醫生吳昌騰於10月29日，在facebook專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文，表示心痛，醫生見狀安撫他說︰「弟弟，惜惜！」

有名1歲多的男童來到兒科急診，原因是前一天下午接種了第三劑公費13價肺炎鏈球菌疫苗（PCV13)，回家後，當晚隨即發燒，翌日早上又高燒到39度以上，而右腿打針的地方腫了一大片而且有硬塊！

大腿打針位置出現紅腫及有硬塊。（圖片提供︰吳昌騰醫生）

副作用一般2天內恢復正常

男孩的媽媽很擔心，先帶兒子到附近診所看醫生，診所醫生建議帶他來兒科急診就醫。男童到急診後，吳昌騰醫生看他一直很不舒服，感心痛先安撫他。之後開始診斷，發現男童應該是出現疫苗接種後的初步副作用。

醫生教導男童媽媽一些衛生知識，指出結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）是一種相當安全的不活化疫苗。接種後少數的人可能發生疫苗的副作用，而常見副作用包括發燒、不安、注射部位紅斑、硬塊、腫脹或疼痛觸痛、睡眠時間增加或減少，這些情形一般於接種2天內恢復正常。

不過，吳昌騰醫生提醒接種後如有持續發燒、嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、眩昏、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫，請醫生作進一步的判斷與處理。

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責任編輯︰顏紫燕

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