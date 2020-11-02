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【啃老族】大學畢業2年無業兒要求父母買iPhone 12　媽媽縱容被狠批︰慈母多敗兒

親子 12:25 2020/11/02

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兒子大學畢業2年無業，還要父母買最新的iPhone 12給他。

大學畢業後理應工作，有自力更生的能力，可是卻有人生活依然依賴父母。台灣一名男網民日前於社交媒體分享，他有一位女同事的兒子大學畢業2年卻無業，還要父母買最新的iPhone 12給他，而女同事一直縱容兒子，被網民批評她是「慈母多敗兒」。

該名男網民上周六（10月31日）在facebook群組「爆怨2公社」發帖，表示有女同事向他詢問iPhone 12的事情，才知道她的兒子吵著要父母買新電話給他。他透露女同事的兒子狀況︰

大學畢業2年了，只做過一份工作，為期8個月……

失業後不找工作賦閒在家

他之後沒有工作，也沒有專長。男網民表示女同事的兒子上大學時，家人曾建議他修讀有關汽車及飛機維修或餐飲服務的課程，可是他堅持要選擇位於石碇山上的大學，並修讀電機工程學系，認為「這樣才能好好讀書」。

女同事和丈夫都是一般打工仔，兒子無業後又不找工作，只是整天在家。男網民稱︰

上個月才吵著換掉騎3年的機車（電單車），現在吵著要哀鳳（iPhone）12。

男網民留言回應時提及，女同事有一對子女，女兒比兒子遲一年大學畢業，已一直工作至今。據知她的兒子曾應徵飲料店員工，不過「一進去就先跟老闆說不能碰水」，結果當然不被錄用。

網民︰父母溺愛苦了自己

帖文引來大批網民討論，有留言指責那位兒子是「啃老族」、「伸手黨」，有網民指出「都出社會了，想要就去靠自己賺」、「念電機是對的選擇， 不去工作是不對自己負責」。

不少人認為兒子的行為因媽媽縱容所致，她自作自受，留言「慈母多敗兒」、「父母的問題」、「自己養的自己負責」、「父母溺愛，孩子廢」等。另有網民建議父母要學會放手，不然只會苦了自己。

其中一位網民表示父母要負最大的責任，他的父母就要求子女「想要的東西自己賺錢買，不工作就等著餓死」，因此他與兄弟姊妹都很自覺努力工作，反問︰

不工作也有飯吃，吵一下就能換機車（電單車）換手機，誰會想工作？

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責任編輯︰王明芳

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