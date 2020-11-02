【崩壞婚照】結婚擺酒邀請前度當婚攝　新人醜態畢露驚現雙下巴死魚眼

▲ 內地一對新人邀出前度拍攝婚照，豈料醜態畢露。

結婚大事，新人都想留下最美最型的一面，內地一對新人大方邀請前度為自己的婚禮拍攝，卻懷疑遭報復，收回來的照片將新人的醜態盡現，雙雙展現完美雙下巴，新郎更有死魚眼大特寫。該輯相片在微博瘋傳，笑翻了網民。

該輯相片來自四川成都，疑似新娘在網絡上載了該輯婚禮跟拍相片，直言看到相片感到不舒服。從該輯「崩壞婚照」中可見，一對新人的狼狽表情盡現，幾乎無笑容。拍攝新娘早上化妝，焦點集中在翻白眼及兩個鼻孔上，完美展現最無精神一刻。

▲ 一對新人樣子很狼狽。（微博圖片）

狼狽表情盡出

一對新人出門如「嘩鬼出巡」，有好多鬼影一齊落樓梯；落到樓下有人放紙炮、灑紙碎，又影到新人害怕多過興奮，感到不知所措。

到行禮時，攝影師以極低炒角度拍攝，一對新人都霸氣盡現雙下巴，加上新郎的神氣表情，可見對自己的雙下巴表現自信。

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最經典一張是新郎在窗邊擺好甫士輕托煲呔，準備影張Chok爆新郎照，豈料在鏡頭下竟Chok出死魚眼，令人難忘。

據悉這輯婚禮跟拍的攝影師是新郎或新娘其中一方的前度，但邀請前度負責婚攝的原因不詳。

網民︰把瞬間表情抓得準

有網民在微博轉載了該輯「崩壞婚照」，發文表示「婚禮被拍成了喜劇現場」，獲超過1.6萬個讚好，並引來大批網民留言及嘲笑，有人認為雖然相片很難看，但覺得新人很有夫妻相，「表情一模一樣」。

有人也戥新人難過，「人生只有一次的經歷遇到這種攝影師」，又言這種水準的婚攝，人人都做得到，但一名網民認為要捕捉表情也不容易︰

他把瞬間表情抓得還挺準，你說他好吧！

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責任編輯︰林綺玲