【展出大意義】一段「購」人心弦的回憶

以往只要預算足夠，採購任務必能達成。但這次，金錢卻不再是萬能。今年初，新形冠狀病毒在全球爆發，防疫物資掀起搶購潮。假如大家覺得當時要為自己或家人四處張羅口罩感到徬徨和吃力，你又會怎樣形容要為5,000人搜購口罩的任務？一起看看星展香港的集團採購與服務部主管Alison怎樣完成這個不可能的任務，讓星展團隊在疫情下仍能繼續為客戶服務，更幫到社會上有需要的人。

Alison笑言自己是星展的「購物女皇」，全因她的工作就是為銀行採購日常營運所需的物資。大至數億元的高端電腦產品，小至衛生紙都由她的部門一手包辦。然而，一場疫情讓她經歷了25年採購生涯中最大的挑戰。

為5千人採購45萬個口罩

去年12月，當Alison知悉一種類似沙士的不明病毒出現後，她已即時行動，在今年1月初主動聯絡不同供應商，希望採購一定數量的口罩，以保障星展香港同事的健康。可惜，當時農曆新年將至，內地大部分生產口罩的廠房均已關閉。「年初市民在深夜冒著寒風通宵排隊，只為求買得到口罩！這些畫面，至今仍歷歷在目。」

Alison補充指，為確保銀行能維持日常運作，她與團隊不但要每日為同事們準備5,000個口罩，更需額外450,000個儲備作未來三個月之用。「但當時我們只有數千個口罩的存貨。若不能為同事提供口罩，而要他們冒著生命危險上班，這絕對亳無道理。」然而眼見不少市民即使辛苦排隊，亦無法買到口罩，她的採購工作頓成不可能的任務。

▲ 看到市民在深夜冒著寒風通宵排隊仍未必能買到口罩，採購口罩的任務頓成Alison採購生涯中最大的挑戰。

抱緊希望 續得多方支援

儘管前路看似不通，但Alison未有放棄，反而更積極嘗試不同的方案，包括在周末花上數小時走訪九龍20多個批發商，盡力找尋可靠貨源，最終成功搜購到55,000個口罩。另外，她又向星展的新加坡、印度及雅加達辦事處求助。而不出數日，雅加達的科技及營運部便找到一家可提供20萬個口罩的供應商；新加坡方面也同時在印度找到一家可提供20萬個口罩的生產商。45萬個口罩的目標看似順利完成。

不過，各地政府因應疫情爆發的關係，紛紛管制防疫物資出口，這些條例對四出張羅口罩的Alison帶來迎頭重擊，但慶幸在新加坡的口罩最終順利通關，送抵香港。

不畏跋涉 只為做到最好

除了來自雅加達和新加坡的支援外，在印度，當地的採購部主管Ninad Bhide也為星展香港的同事行多一步。當時，Ninad知悉當地一家口罩供應商或能提供口罩後，便立即從其辦公室位處的孟買南部出發，前往100公里以外的口罩工廠了解情況。

「我之前沒有聽過這家製造商，故此有必要到那裏視察一下，確保口罩質素及具備一切安全認證。」Ninad 續指出，除了要確保該供應商穩妥可靠外，也須為香港同事確認訂單，只因在口罩供不應求下，供應商亦因原材料短缺而將口罩加價。「但不管如何，最重要是讓同事們得到口罩。」短短5日時間，該批口罩便從印度運到香港。若沒有Ninad及其團隊的緊急支援，這批口罩極有可能於一周後實施的禁運而滯留印度。

▲ 在不同地區的同事協助下，Alison順利完成其不可能的任務。

以愛傳愛 展出大意義

在各方齊心協力下，不消半個月的時間，Alison已完成其不可能任務，但她的「工作」未有因此而結束。在得到其他地區同事的支援後，星展香港亦本著「為社會行多一步」的精神，購買了另一批口罩捐贈予慈善機構及社企，希望幫助更多有需要的人。

或者有人認為，金錢是解決問題的最有效方法，但在危急關頭，關心原來更勝一籌。在疫情下，大家每天戴著口罩，保持社交距離，人與人的關係似乎變得疏離；惟大家只要常懷一份關心，願意為他人付出，始終會產生連鎖效應，令愛得以延續，使「好事」傳遍千里。你，又願意行多一步，成為當中的一份子嗎？

▲ 本著「為社會行多一步」的精神，Alison替銀行購買了另一批口罩捐贈予慈善機構及社企，希望幫助更多有需要的人。

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