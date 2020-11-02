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【開心速遞】《愛回家》第1047至1048集劇情預告　安仔懷疑熊尚善以權謀私貪污【有片】

娛樂 12:33 2020/11/02

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《愛·回家之開心速遞》

TVB皇牌處境劇《愛·回家之開心速遞》今晚（11月2日）劇情關於熊尚善忽然富貴。至於明晚（11月3日）的《愛·回家之開心速遞》，劇情圍繞愛詩與KC。

第1047集（2/11）

尚善聽從樹根的建議，買下租住單位做業主，並稍作裝修。

樹根、若水等前往參觀，對屋中的智能設備羨慕不已，尚善答應出資讓熊家全面裝修。

樹根、城安偶然發現尚善的秘密，懷疑她並非如表面般風光。

樹根以為尚善量入為出，卻與城安發現種種跡象，擔心她的生活過於奢華。

城安覺得尚善收入與支出不成正比，他與樹根得悉力王參與尚善撰寫新戲的角色甄選，可惜落選，從力王口中聽聞尚善與獲選演員之間似有秘密，懷疑她被金錢收買……

第1047集（3/11）

愛詩悉心照顧家聰與力王，令家聰甜在心頭；愛詩還奪得接龍「最佳女朋友」選舉之首位，家聰更倍感自豪。

家聰打算為愛詩送上驚喜，怎料猜錯其真正心意。

愛詩為人八面玲瓏，甚少直說心底話；家聰及後偶然聽到她向信任的舊同學訴苦，得悉其心底隱藏秘密……

愛詩陪力王到片場拍戲，導演邀她擔任某女星的替身，與力王一起拍「吊威也」的戲份。

劇組拍攝完畢離去，忘了放二人下來，家聰發現愛詩、力王快要從高處墮下，不知應先拯救誰人……

撰文 : TOPick柴犬出動

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