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【補習文化】小五英文考起醫生爸爸掀熱議　繆美詩︰學校家長孩子被捲入惡性循環

教育 15:49 2020/11/02

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繆美詩撰文寫出本港的補習交化，令學校、家長和孩子都被捲入惡性循環。

教得深？

陳醫生博學多才，學識高，見識廣。謙虛的他，po個自嘲式分享，引來家長之間不少討論……而我家女兒，正是就讀同一所學校。

繆美詩表示非常欣賞陳沛然醫生，「他的三個女兒都不補習，實為大家學習典範！」（「陳沛然醫生議員」fb截圖）

其實，兩個女兒的學習內容，向來不時超越我的知識範圍。我覺得這是正常的。人類進步，大抵也就如是。

當然，先決條件是，孩子能否獨自應付學習。這反映了學習內容是否age appropriate。 我絕非「教深啲」的信徒，討厭坊間部分學校，小一甫開學已經教下學期課程，小三教小四課程……

我家孩子的學校，並非採用本地主流教學模式及課程。兩個孩子，會獨立寫詩（附圖為兩個女兒的原創作品）。既然孩子學習上不感吃力，即使小學教學內容不為專科博士所認識，又有何不可？

繆美詩的7歲小女兒今年暑假時創作的英詩。（圖片由繆美詩提供）

雖然孩子的詩水平一般，我仍會大力讚賞，亦從不試圖修飾，更無意定下框架引導，要孩子跟着我的路走。反正，她們能獨立完成，所學的，很多我也不太懂，我更不要班門弄斧，規限孩子的發展好了。

因此，家長們笑言自己也要好好補習，實在是「錯重點」。家長當然要自強不息，與時並進，但絕不應化身孩子的書僮，侍候溫習侍候作業，以免養成「皇帝唔急太監急」。

這是繆美詩9歲大女兒兩個月前的功課。（圖片由繆美詩提供）

而以上種種，說到底，就是補習文化惹的禍。港童打從幼稚園開始，已經要趕補習班，補到水平超班，學校又發現，可以再「教深啲」。而且，「教深啲」的學校又往往被捧為神校，深受家長歡迎，學校、家長和孩子都被捲入這個惡性循環。於是，孩子的學習水平和數量，遠遠超出其年齡所合適的，家長被迫積極參與孩子的功課和溫習，甚至比孩子更清楚教學內容，周而復始，萬劫不復。之所以，家長們才會對孩子學習自己不認識的英文詞彙，有如此大的反應。

家長們，一齊放手吧！不要陷入這個「深處未見深」的漩渦！將學習的責任，交回給孩子，不要剝削孩子的學習和解難的機會！

-------

繆美詩
新聞界出身，轉戰公關逾10年，既享受工作，更熱愛家庭，育有兩個寶貝女兒，如同再活一次精彩童年，自創一門「育」女心經。

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撰文 : 繆美詩

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