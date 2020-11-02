【Netflix劇集】全智賢領軍主演《屍戰朝鮮：雅信傳》　明年推出揭喪屍終極祕密【有片】

▲ 全智賢領軍演《屍戰朝鮮：雅信傳》，揭開喪屍終極秘密。

Netflix的《屍戰朝鮮》第1、2季在全球掀起韓版古裝喪屍熱潮，第2季結尾女神全智賢現身10秒，令觀眾更好奇接下來的劇情發展。Netflix 今日（2日）宣布確定將會製作《屍戰朝鮮：雅信傳》（Kingdom: Ashin of the North），並將於2021年推出。除了有全智賢加入外，在第2季中新登場的朴秉恩也確定接續演出，將與主角們一起解開北方未解之謎。

《屍戰朝鮮》第2季故事的尾聲描述在瘟疫結束7年後，坊間再有人開始販售生死草，由朱智勛所飾演的王世子李蒼，與由裴斗娜所飾演的醫女徐菲，跋山涉水追查生死草的由來以及究竟誰在販賣，最後帶到全智賢回眸10秒的畫面，充滿神秘的眼神與表情，令劇迷對接下來的劇情發展大感好奇。

《屍戰朝鮮：雅信傳》將會揭曉全智賢所飾演的神秘角色真實身份、背景故事，以及生死草和喪屍的「終極祕密」。以下為最新發布的《屍戰朝鮮：雅信傳》預告片。

此外，在第2季當中飾演「御營大將」的實力派演員朴秉恩也確定繼續參演，他與全智賢所飾演的角色有何關連也是備受劇迷期待的焦點之一。

而第1季的導演金成勳以及王牌編劇金銀姬也將再次回歸製作，並且將與 Baram Pictures、BA Entertainment 以及曾製作出《孤單又燦爛的神 - 鬼怪》、《雖然是精神病但沒關係》、《再見媽媽又再見》等多部劇集的「神劇製作公司」 Studio Dragon 攜手合作。

▲ 在第二季當中飾演「御營大將」的實力派演員朴秉恩也確定繼續參演《屍戰朝鮮：雅信傳》。

但到底《屍戰朝鮮：雅信傳》是劇集第3季抑或是外傳？朱智勛和裴斗娜會否參演？製作單位目前仍未公布。

日前 Netflix 在韓國舉辦《屍戰朝鮮》的線上討論會，並邀請首兩季的導演金成勳、朴仁濟以及相關幕後人員一起討論分享《屍戰朝鮮》所創造出來的成功模式，會上提到《屍戰朝鮮》系列引起全球注目的原因正是由於以朝鮮時代美麗的宮廷為背景，產出與眾不同的駭人韓版喪屍題材，因而大獲好評。

▲ 朱智勛憑此劇於釜山國際影展亞洲內容獎上得到「男演員獎」。

導演金成勳表示 Netflix 尊重創作者的製作，而相較於一般戲劇製作，《屍戰朝鮮》製作費用整整高出5倍。此劇也是韓國影史上第一部用4K HDR 畫質拍攝、採用杜比視界（Dolby Vision）和杜比全景聲（Dolby Atmos）的劇集，令觀眾有更高的視聽享受，更讓全球見識到韓國原創的製作競爭力和後期製作的水準。

另外，《屍戰朝鮮》第2季剛於10月底於釜山國際影展亞洲內容獎上得到「編劇獎」(金銀姬)、「男演員獎」(朱智勛) 和「技術獎」三大殊榮，可見此劇在南韓影視界受到肯定。

記者：胡慧雯