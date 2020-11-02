【DR誤殺案】張竹君高院作供後巿民要求自拍　透露今日無疫情記招

▲ 張竹君今到高等法院作供後，應巿民要求自拍合照。（林育慧攝）

新冠肺炎疫情下，衞生防護中心傳染病處主任張竹君每天忙於向巿民匯報疫情最新消息，今(2日)早於百忙中抽空到高等法院，就DR醫學美容誤殺案出庭作供。張竹君作供後離開法院時，於電梯內被1名巿民認出，並應對方要求一起自拍。張竹君表示為預備今早到庭作供，遂於昨日疫情記者會「有乜都講哂」，因此今天毋須開記者會，她坦言「無諗過咁快完」。

張竹君今早10時前已到高等法院等候出庭作供，張於10時開始作供後，大約半小時後便完成。張乘搭電梯離開法院大樓時，1名男士甫進入電梯便認出張醫生，並向她說「加油」，張亦禮貌報以微笑及表示多謝。

該名男士其後舉起手機要求與張竹君自拍，記者便提醒他法庭範圍內不能合照。惟電梯仍未到達地下時，該名男士再次「心急」舉機要求自拍，記者再三提醒須離開法院大樓才可合照。直至電梯抵達地下時，張竹君應對方要求，大方與對方合照。

記者問及張醫生今天會否舉行疫情記者會，張搖頭表示沒有，她表示為了今天到法庭作供，於是在昨天的記者會「有乜都講哂」，今天便毋須開記者會，張坦言「無諗過咁快完」。

高院續就茶餐廳女東主於DR醫學美容集團疑接受CIK療程後死亡案續審。張竹君作供指，於2012年10月4日晚上接到有關個案報告，即晚聯絡其他曾接受CIK療程的客人，並到DR醫學美容集團分店、實驗室亞太幹細胞科研中心(APSC)及負責運送血液的公司調查。

張指事主回輸的血液於APSC經培植後，被發現內含膿腫分枝桿菌，估計血液回輸前已受污染，而污染源頭並非於DR醫學美容中心。張指最大可能性的污染源頭為實驗室APSC，估計血液於2012年9月13日至10月3日間受污染。

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記者：林育慧