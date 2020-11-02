  • 28°C
香港時間 : 20201102日 (一) 14:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【校舍翻身】樂善堂小學改裝51伙過渡屋　第二批家庭11月入伙　

社會 13:55 2020/11/02

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

前樂善堂小學校舍，已改建成為51伙過渡性房屋。（樂善堂圖片）

九龍城樂善堂小學，去年起改建課室間隔，改變用途為51伙過渡性房屋，首批住戶已經入伙，最後一批住戶本月入入伙。樂善堂稱，51伙社會房屋，主要是2至5人家庭單位，已成立「社會房屋種子基金」，資助每戶家庭冷氣機、熱水爐、廚櫃、洗衣房等設備。

即睇過渡屋焦點設施：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

除硬件配套外，項目會善用和翻新校舍原有的設備，建立「家庭支援服務間」和「社區共享」空間，開放部分設施及服務，讓社區內基層家庭參與。

每個單位設獨立廁所浴室，以及開放式煮食空間連廚櫃。同時，項目善用原有設施和資源，建立「樂屋」共享空間 ，包括善用校舍留下的書櫃、圖書、長椅等，在出入口大堂建立「共享圖書閣」和「休憩空間」，家庭可自行借閱和歸還圖書。

另外，項目亦設有洗衣房，並擺放可供家庭共用的工具箱、鋁梯、板車等，讓家庭在搬屋期間，或簡單家居維修時使用。同時樂善堂將翻新校舍操場及儲物室，作家庭支援服務間，提供更適切活動空間， 以及定期舉辦家庭及親子活動，如功課輔導班、創意藝術培訓、膳食、家庭輔導等。

9月底遷進的黃女士， 一家三口是單親家庭，細女讀中學，長子已投身社會工作。黃女士有長期病患，未能工作，一家依靠兒子維持生計，生活捉襟見肘 。黃女士一家遷入新居前，居於沙田不足80呎的鐵皮屋，衞生環境惡劣，女兒缺乏學習空間，只能在床上做功課，兒子亦沒有適切位置作息。黃女士現在搬到新居， 居住空間擴展至少兩倍，約有230呎，改善居住環境之外，租金壓力也減輕至少一半。

另一戶是伍太，一家三口與丈夫和兒子，9月底遷進。原居於九龍城唐八樓劏房，面積約100呎，每月租金連水電等雜費佔收入超過40%。丈夫從事旅遊業，是家庭唯一經濟之柱，壓力沉重。今年初起，疫情嚴重影響旅遊業，丈夫 失業，家庭經濟百上加斤。現時丈夫找到半職工作，搬到「樂屋」後，改善居住環境同時，亦可減輕家庭經濟負擔。

項目於去年7月獲扶貧委員會支持，關愛基金撥款1,544萬元，資助改建工程費用，讓樂善堂能以先導計劃推行項目。樂善堂期望計劃能為其他辦學團體或政府機關作為參考，考慮將閒置校舍作社會房屋用途。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【要有光】疫情兼示威令短貧戶激增　余偉業：跨越難關要花兩三年
00:01 2020/05/21
【要有光】疫情兼示威令短貧戶激增　余偉業：跨越難關要花兩三年
政府批10.5億建過渡性房屋　料可提供1924個單位
16:06 2020/10/29
政府批10.5億建過渡性房屋　料可提供1924個單位
林鄭月娥探訪過渡屋家庭　稱目前用地足夠提供近1.3萬個單位
20:09 2020/10/29
林鄭月娥探訪過渡屋家庭　稱目前用地足夠提供近1.3萬個單位
關愛基金 樂善堂小學 新冠肺炎

最高瀏覽

【搶米戰】洗米華贈太太Heidi巨鑽慶生　洗米嫂持家有法無懼小三衝擊
16:23 2020/11/01
【搶米戰】洗米華贈太太Heidi巨鑽慶生　洗米嫂持家有法無懼小三衝擊
【豪宅曝光】何猷君大學已立志娶奚夢瑤為妻　拍節目曝光上海複式住所擁超高樓底【有片】
15:45 2020/10/31
【豪宅曝光】何猷君大學已立志娶奚夢瑤為妻　拍節目曝光上海複式住所擁超高樓底【有片】
【林子博喪妻】為愛妻董燕君「回魂」準備祭品　子博念亡妻：聞到太太的香氣
10:38 2020/11/01
【林子博喪妻】為愛妻董燕君「回魂」準備祭品　子博念亡妻：聞到太太的香氣