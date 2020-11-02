【校舍翻身】樂善堂小學改裝51伙過渡屋　第二批家庭11月入伙　

▲ 前樂善堂小學校舍，已改建成為51伙過渡性房屋。（樂善堂圖片）

九龍城樂善堂小學，去年起改建課室間隔，改變用途為51伙過渡性房屋，首批住戶已經入伙，最後一批住戶本月入入伙。樂善堂稱，51伙社會房屋，主要是2至5人家庭單位，已成立「社會房屋種子基金」，資助每戶家庭冷氣機、熱水爐、廚櫃、洗衣房等設備。

即睇過渡屋焦點設施：

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除硬件配套外，項目會善用和翻新校舍原有的設備，建立「家庭支援服務間」和「社區共享」空間，開放部分設施及服務，讓社區內基層家庭參與。

每個單位設獨立廁所浴室，以及開放式煮食空間連廚櫃。同時，項目善用原有設施和資源，建立「樂屋」共享空間 ，包括善用校舍留下的書櫃、圖書、長椅等，在出入口大堂建立「共享圖書閣」和「休憩空間」，家庭可自行借閱和歸還圖書。

另外，項目亦設有洗衣房，並擺放可供家庭共用的工具箱、鋁梯、板車等，讓家庭在搬屋期間，或簡單家居維修時使用。同時樂善堂將翻新校舍操場及儲物室，作家庭支援服務間，提供更適切活動空間， 以及定期舉辦家庭及親子活動，如功課輔導班、創意藝術培訓、膳食、家庭輔導等。

9月底遷進的黃女士， 一家三口是單親家庭，細女讀中學，長子已投身社會工作。黃女士有長期病患，未能工作，一家依靠兒子維持生計，生活捉襟見肘 。黃女士一家遷入新居前，居於沙田不足80呎的鐵皮屋，衞生環境惡劣，女兒缺乏學習空間，只能在床上做功課，兒子亦沒有適切位置作息。黃女士現在搬到新居， 居住空間擴展至少兩倍，約有230呎，改善居住環境之外，租金壓力也減輕至少一半。

另一戶是伍太，一家三口與丈夫和兒子，9月底遷進。原居於九龍城唐八樓劏房，面積約100呎，每月租金連水電等雜費佔收入超過40%。丈夫從事旅遊業，是家庭唯一經濟之柱，壓力沉重。今年初起，疫情嚴重影響旅遊業，丈夫 失業，家庭經濟百上加斤。現時丈夫找到半職工作，搬到「樂屋」後，改善居住環境同時，亦可減輕家庭經濟負擔。

項目於去年7月獲扶貧委員會支持，關愛基金撥款1,544萬元，資助改建工程費用，讓樂善堂能以先導計劃推行項目。樂善堂期望計劃能為其他辦學團體或政府機關作為參考，考慮將閒置校舍作社會房屋用途。

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責任編輯：吳卓峰