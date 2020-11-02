海關破獲市值近3億元販運冰毒案　為歷來最大宗

▲ 香港海關上月29日破獲一宗海路販運毒品的案件。

香港海關上月29日破獲一宗海路販運毒品的案件，在一個由越南經香港運到澳洲的貨櫃，檢獲逾500公斤懷疑冰毒，估計市值約2億9千8百萬元，是海關歷來破獲最大宗販運冰毒案件。

海關港口及海域科人員透過資料評估和資料分析，選擇一個由越南、報稱載有1,168包水泥的貨櫃，發現涉事貨櫃早前在墨西哥經南韓運抵越南，並在當地停留逾3個月才轉運到香港，再經追查後發現貨櫃會經新加坡到澳洲，由於其路線迂迴引起懷疑，遂決定就該貨櫃作進一步清關。

在上月29日於青衣海關驗貨場經X光檢查下，海關發現貨櫃只是載滿三分之一，引起懷疑，於是將貨櫃內水泥逐一以X光檢查，當中有部分水泥出現異樣，較正常水泥漲起一些，經打開後發現內藏紙盒，盒內有結晶體，經快速測試後相信是懷疑冰毒，最終共發現251包懷疑冰毒，每包達兩公斤。

港口及海域科總指揮官李德信表示，今次案件與過往一貫手法相近，均以正常物品作掩飾，隱藏毒品的包裝，惟一不同之處是今次使用大量正常物品，使用8成正常物品掩飾2成違禁品。他又指，水泥包裝完整無缺，異樣與正常包裝外觀完全一樣，亦刻意使用較重物品，以增加關口人員的檢查的難度。

海關毒品調查科高級監督朱賢綿表示，貨櫃出口地來自墨西哥，販毒集團先將貨物寄往南韓，輾轉運到越南，在停留越南期間曾有人提取貨物離開港口，其後有人再將貨物運返港口上船，該批貨物到達香港後會經新加坡才到最終報稱目的地澳洲。

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記者：陳子謙