【兒科醫生】每朝視像通話解相思之苦　鍾嘉欣以仔女笑聲當鬧鐘聲

▲ 鍾嘉欣每天跟子女視像通話解相思之苦

正忙於拍攝TVB劇集《兒科醫生》的鍾嘉欣，跟一對寶貝仔女分隔了3個月，日前嘉欣分享一對仔女的萬聖節造型相片，更感謝奶奶幫忙照料，另外開設了個人頻道的嘉欣分享每天起床後的生活日常，原來每天都會跟仔女以視像通話，以解相思之苦。

鍾嘉欣於個人facebook分享女兒Kelly跟兒子Jared的照片，當中更留言說：「在這段我回港拍戲的日子，我衷心感謝奶奶日日夜夜地為我照顧我的兩個寶貝兒女、她的兩個寶貝孫兒！奶奶多謝您，我愛您！p.s.當然也要多謝我的老爺，和我最愛的老公！」

▲ 鍾嘉欣的奶奶幫忙照顧一對子女。（取自Facebook）

另外她於個人youtube頻道分享每朝起床的ME TIME時光，除了以仔女的笑聲作為鬧鐘鈴聲，一起床即跟仔女視像通話。

嘉欣更有一個特別習慣，就是早上刷牙時對著鏡不停讚美自己，梳洗過後就會做少許運動，包括跳10分鐘彈床及緩步跑半小時，生活認真健康。

▲ 鍾嘉欣以仔女笑聲作為鬧鐘響聲。（取自Facebook）

此外，今日（11月2日）鍾嘉欣貼出跟馬浚偉合照。

她還笑稱二人不和，而馬仔來探班外，更約她一起食飯。

▲ 馬浚偉相約鍾嘉欣飯聚。（取自Facebook）

她寫道：「都話咗我和啊哥馬仔不和㗎啦，佢今日不單止走到我拍戲現場找我晦氣之餘，仲等我收工，捉走我......去食飯，仲要逼我畀佢請！由此可見，不和傳聞是真的......Oh and yes, 仲要逼我同佢影selfie！」