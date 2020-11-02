【酒店Staycation】逾30人酒店房舉辦萬聖節派對　「屈蛇」逼爆香港君悅酒店客房

▲ 逾30人於酒店房舉辦萬聖節派對，「屈蛇」香港君悅酒店。

新冠肺炎疫情下無法出國旅行，不少人都改為轉戰香港酒店「Staycation」。剛過去的週末適逢萬聖節，有網民發現有超過30名年輕男女，趁著萬聖節「屈蛇」於同一酒店房開party，不但有違酒店規矩，亦無視限聚令。

逾30人屈蛇酒店房開party

有網民在連登討論區以「痴_線港女20人Grand Hyatt開Halloween party」為題，貼出一群在酒店享受萬聖節派出對的年輕男女的大合照。由照片可見，酒店房足足容納了超過30人，參加派對的人士有男有女，大部分均悉心打扮應節。當中不少女生衣著性感，身穿漁網絲襪扮演兔女郎、水手等等。

由他們標註的地點，可以見到地點是位於灣仔的香港君悅酒店。TOPick向香港君悅酒店了解，對方表示一直有向入住的客人強烈建議遵守最新的防疫措施，辦理入住手續時需要填寫健康申報表，亦有向他們解釋客房應用來作住宿用途。

網民：30人夾唔到錢book大房？

他們的行為引起大量網民批評，有人認為如果他們想舉辦派對，應該租借Party Room，又或是在大學宿舍舉辦。亦有人指出他們有超過30人，應該夾錢預訂一間較大的房間，「間房兩個人先啱啱好，二十個人唔講以為去咗貧民窟」。

亦有網民重提上月半島酒店逾20人慶祝生日事件，直言「上次條女仲未夠樣衰？」當時有港女在半島酒店訂了套房籌辦生日派對，有逾20位朋友出席，酒店方發現後要求他們離開時，她大為不滿，建議大家「如果要舉辦party就要放棄選擇呢度」，最終被網民鬧爆。

近日本港有一名確診女病人曾於上月25日至27日，與7名朋友到梅窩銀礦灣海景渡假樂園，分3間房留宿，當中一名26歲男友人初步確診。

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰陳珈希