  • 29°C
香港時間 : 20201102日 (一) 13:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酒店Staycation】逾30人酒店房舉辦萬聖節派對　「屈蛇」逼爆香港君悅酒店客房

休閒消費 12:55 2020/11/02

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

逾30人於酒店房舉辦萬聖節派對，「屈蛇」香港君悅酒店。

新冠肺炎疫情下無法出國旅行，不少人都改為轉戰香港酒店「Staycation」。剛過去的週末適逢萬聖節，有網民發現有超過30名年輕男女，趁著萬聖節「屈蛇」於同一酒店房開party，不但有違酒店規矩，亦無視限聚令。

逾30人屈蛇酒店房開party

有網民在連登討論區以「痴_線港女20人Grand Hyatt開Halloween party」為題，貼出一群在酒店享受萬聖節派出對的年輕男女的大合照。由照片可見，酒店房足足容納了超過30人，參加派對的人士有男有女，大部分均悉心打扮應節。當中不少女生衣著性感，身穿漁網絲襪扮演兔女郎、水手等等。

由他們標註的地點，可以見到地點是位於灣仔的香港君悅酒店。TOPick向香港君悅酒店了解，對方表示一直有向入住的客人強烈建議遵守最新的防疫措施，辦理入住手續時需要填寫健康申報表，亦有向他們解釋客房應用來作住宿用途。

網民：30人夾唔到錢book大房？

他們的行為引起大量網民批評，有人認為如果他們想舉辦派對，應該租借Party Room，又或是在大學宿舍舉辦。亦有人指出他們有超過30人，應該夾錢預訂一間較大的房間，「間房兩個人先啱啱好，二十個人唔講以為去咗貧民窟」。

亦有網民重提上月半島酒店逾20人慶祝生日事件，直言「上次條女仲未夠樣衰？」當時有港女在半島酒店訂了套房籌辦生日派對，有逾20位朋友出席，酒店方發現後要求他們離開時，她大為不滿，建議大家「如果要舉辦party就要放棄選擇呢度」，最終被網民鬧爆。

近日本港有一名確診女病人曾於上月25日至27日，與7名朋友到梅窩銀礦灣海景渡假樂園，分3間房留宿，當中一名26歲男友人初步確診。

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰陳珈希

相關文章

【酒店Staycation】酒店房逾20人慶祝生日　酒店職員勸離開港女KOL不滿：有錢都唔會再光顧
16:32 2020/10/06
【酒店Staycation】酒店房逾20人慶祝生日　酒店職員勸離開港女KOL不滿：有錢都唔會再光顧
【酒店Staycation】港女帶刺蝟去酒店泳池打卡　IG發文投訴酒店反被網民鬧爆
11:15 2020/10/23
【酒店Staycation】港女帶刺蝟去酒店泳池打卡　IG發文投訴酒店反被網民鬧爆
【新冠肺炎】有初步陽性個案曾到Staycation　張竹君：到酒店時應避免與陌生人接觸
17:10 2020/11/01
【新冠肺炎】有初步陽性個案曾到Staycation　張竹君：到酒店時應避免與陌生人接觸
網絡熱話 連登討論區 疫情 酒店 限聚令 Party Room 新冠肺炎

最高瀏覽

【搶米戰】洗米華贈太太Heidi巨鑽慶生　洗米嫂持家有法無懼小三衝擊
16:23 2020/11/01
【搶米戰】洗米華贈太太Heidi巨鑽慶生　洗米嫂持家有法無懼小三衝擊
【豪宅曝光】何猷君大學已立志娶奚夢瑤為妻　拍節目曝光上海複式住所擁超高樓底【有片】
15:45 2020/10/31
【豪宅曝光】何猷君大學已立志娶奚夢瑤為妻　拍節目曝光上海複式住所擁超高樓底【有片】
【林子博喪妻】為愛妻董燕君「回魂」準備祭品　子博念亡妻：聞到太太的香氣
10:38 2020/11/01
【林子博喪妻】為愛妻董燕君「回魂」準備祭品　子博念亡妻：聞到太太的香氣