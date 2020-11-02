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【打卡必到】迪士尼樂園新城堡本月21日揭幕　同日啟動開園15周年慶典

社會 12:49 2020/11/02

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

迪士尼樂園新城堡於11月21日揭幕。（迪士尼圖片）

香港迪士尼樂園踏入15周年，香港迪士尼樂園度假區「15周年奇妙慶典」，今（2日）宣布於11月21日展開。樂園全新「奇妙夢想城堡」同時揭幕，聖誕活動A Disney Christmas同日開始，讓賓客投入雙重節慶，感受樂園歡樂氣氛。

即睇迪士尼新城堡最新焦點：

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「奇妙夢想城堡」由13個迪士尼公主和女王經典故事啟發建成，賓客可享受前所未有的奇妙體驗。城堡上每座城塔和尖頂，都分別融入每位迪士尼公主和女王的故事特色。豐富的顔色、標誌、圖案和裝飾的細節, 體會新城堡多元共融，同時又和諧協調的獨特設計概念。

香港迪士尼樂園「晒冷」15周年美食　城堡公主甜品最吸晴【多圖】

全球獨一無二的新城堡華麗登場後，不僅成為香港迪士尼的全新地標，更象徵著勇氣、希望和無限可能，鼓勵賓客追尋夢想。無論是遠觀，或是近望欣賞，賓客皆可在翠綠山巒襯托下，細味這座城堡。

城堡導賞之旅　11月21日登場

迪士尼於城堡揭幕同日起，將設導賞服務，賓客可跟隨星級粉絲林嘉欣的聲音導賞，遊走城堡內外。導賞旅程可讓賓客360度欣賞城堡上每個塔樓、圓頂、尖塔及尖頂細節，以及當中從公主及女王故事得到靈感而創作的豐富顔色、標誌、圖案和裝飾。

由2020年11月3日至30日，「奇妙處處通」舊會員可享限時「奇妙處處通」再次入會優惠，以85折購買年票，同時更可獲贈美食餐飲，以及指定精美商品各一份。

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責任編輯：吳卓峰

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