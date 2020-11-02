【孤寒男友】拒送$300衣服被指太孤寒　港男反指女友貪錢被網民鬧爆：斤斤計較

▲ 有港男拒絕送價值300元的衣服予女友，女友指其太孤寒，但港男卻認為女友貪錢。

港女近年被貼上拜金、貪慕虛榮等標籤，有時候更會影響情侶之間的關係。一名港男於網上討論區發帖，指與女友拍拖2年，近日因沒有送一件價值300元的衣服予女友而吵架，女友批港男「太孤寒」，他聽後非常心痛，「係咪真係所有香港女仔都一定係貪錢？」然而，網民卻不太認同港男的看法，鬧爆他錙銖必較，「唔知以為佢要你送三萬蚊嘅衫，三百蚊都咁計較。」

有港男於「連登」討論區以「女朋友突然變到好貪錢」為題發文，指與女友交往2年多，因大家同是學生，一直以來均是AA制，即使間中到價錢稍貴的餐廳用膳，女友會堅持支付一半費用。過往，女友亦沒有要求或暗示送禮物，故坦言「一直都好自豪識到個咁嘅女朋友」。

女友批港男「太孤寒」

然而，女友最近稱想買一件價值300元的衣服，惟認為價錢太貴而不捨得買。港男當時說服女友購買，女友仍以昂貴拒絕。港男甚至認為，「單純覺得三百蚊有一件好想要嘅衫其實都抵呀。」不料，女友「暗示」想男友送衣服不果便批他「太孤寒」，

跟住佢仲要嬲咗我，話我少少錢都唔肯使去佢到，講埋晒啲咩男朋友肯洗錢落自己到=愛自己。

港男認為女友是貪錢港女

港男對於女友的指控感到非常無奈及不認同，亦堅持拒送衣服，他不明花錢於情人身上與愛情的關係，「佢直頭唔係嗲緊我，而係好似逼緊我送嘢畀佢咁」，不禁感歎，

係咪真係所有香港女仔都一定係貪錢？定只係我嗰個比較港女？點解佢會突然變到咁陌生？

最後還作出了投票的選項，分別是「買比佢啦嗰三百蚊」及「死港女飛左佢吧啦」，希望尋求網民意見。

網民：斤斤計較

帖文引來不少網民留言，惟網民一面倒認為港男斤斤計較，「唔知以為佢要你送三萬蚊嘅衫，三百蚊都咁計較」、「你似港女多啲」、「$300都唔買佢無飛你都算好，好好珍惜」及「如果係貪錢就唔會同你呢個$300都計嘅人一齊啦」。

女友仍想試男友 港男認說晦氣說話

惟港男事後澄清，指女友非認為他「孤寒」，只是與朋友談及相關話題時，便想試一試男友，

我其實當下冇送到俾佢都唔係計較300蚊，因為我同佢一齊呢2年洗喺佢到嘅錢已經講緊係300嘅唔知幾多倍，冇可能為咗300蚊就同佢嘈，我係唔開心點解我付出咗咁多嘢（無論係咪錢銀嘅嘢），但因為單單一樣嘢就俾佢妖魔化咗我。

他最後指說女友貪錢只是晦氣說話，「我知佢唔係真係貪錢，我都知我處理手法有問題。我當時嘅決定其實咪又係只會令佢更加冇安全感，我有好好同佢道過歉了，好多謝大家點醒我！」

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責任編輯︰王明芳