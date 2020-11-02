麥浚龍主理《合唱歌》MV片長10分鐘一鏡到底　謝安琪新歌《三生一吻》壓軸登場

▲ Kay唯美照片。

由麥浚龍（Juno）主理的《the album》企劃已來到尾聲，釋出的細節讓人更期待故事兩位主角：董折及浦銘心的結果將如何完結。

《the album》向來透過歌曲及文案說故事外，同時亦以MV交待劇情發展，而早前Juno及謝安琪（Kay）的《合唱歌》因為疫情關係，MV遲遲未能進行拍攝。

不過今晚8時（11月2日）一個長達10分鐘、一鏡到底的MV終於面世，而音樂實驗短篇《盡處》亦會於今個星期推出。

▲ 麥浚龍與Kay。

〈合唱歌〉充滿幻想空間

因為疫情關係，《合唱歌》MV一直未能開拍，最大原因是今次是繼《羅生門》後，Juno和Kay再次以一鏡到底進行拍攝。由於連同歌曲前後交代劇情的畫面，整支MV長達10分鐘，Juno與製作團隊在製作上花了不少功夫。

Juno說：「由於拍攝前需要度位、機器安排、演員走位等準備，再加上後期製作，《合唱歌》只能延至現在才能推出。」

▲ 麥浚龍新歌。

相比起《羅生門》，今次《合唱歌》MV 場面調度比過去複雜得多：Juno與Kay所飾演的董折及浦銘心，於同一空間的互動，又看似是平行時空，各不相干。

Juno表示，他很想在MV中呈現董浦二人的狀態。Juno說：「董浦二人究竟有沒有到過這個空間呢？又或者這是否一個平行時空呢？我想為觀眾留下一個猜想的空間。」

雖然《合唱歌》MV長達十分鐘，但在正式拍攝時，只用了3 Take便完成，Juno解釋是因為他希望MV裡面能呈現二人之間的陌生感。

他說：「《羅生門》一鏡到底拍了10多Take，但今次由機器到演員的要求規格跟《羅生門》都不一樣，今次希望大家能演繹一份陌生感，如果演太多take大家熟練了，就不夠精彩。」談及拍攝一個長達10分鐘的一鏡到底畫面，Juno認為最大難度除了前期設計度位之外，另外就要數負責掌鏡的攝影師。」

他續指：「因為他要背負幾十磅的Steadicam遊走一個空間，在差不多完成時才出現問題，大家也只能『哎呀』一聲重頭再來，不過長鏡頭有這種心跳冒汗的緊張位，但同時亦是大家的振奮位。」

《三生一吻》錄製時間最長



承接9 月初Juno的《我在切爾諾貝爾 等你》故事發展，《the album》企劃原定是Kay的《三生一吻》在9月底接棒，奈何疫情影響，Kay由年初起只能斷續進入錄音室外，演繹效果亦一直未如理想，《三生一吻》被逼再度押後，但早已計劃於後天（11月4日）推出、長度約一分鐘的〈盡處〉將如期推出，而《三生一吻》則變成壓軸歌曲配合唱片推出。

Juno說：「《三生一吻》相信是在過去三年合輯內，花了最長時間錄製的歌曲，前前後後用上九個月時間。最終未能如期推出，都覺得有點可惜，但上月終於完成，12月推出時大家要多留意。」

▲ 麥浚龍拍攝MV。

〈盡處〉歌曲文案揭董折結局



《the album》一直以來都著重細節，不惜打破傳統框架，這全因整個企劃都在說故事，所以歌曲上各有特色，如歌詞密集式出現的《困獸・28》和《暴烈・34》、打破一般歌曲長度的《忘記和記》和《合唱歌》。

另外影像上亦因應企劃的需要，有時出現長達20分鐘的MV，而即將推出的《盡處》長度只有約一分鐘，Juno形容是「以美麗的方法完結今次音樂上的實驗」。

在推出《盡處》的同時，歌曲文案亦會於今個星期內發表，率先披露故事主人翁董折於《在我切爾諾貝爾 等你》後的結局，有關詳情，敬請密切留意Juno官方Facebook及Instagram更新。

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