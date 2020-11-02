【一氧化碳中毒】洗澡時間過長通風欠佳致嘔吐失禁　7人一氧化碳中毒當中4人死亡

▲ 內地有7人因洗澡時間過長，並處於通風欠佳環境，導致一氧化碳中毒，4人身亡。

在部份通風不良的環境，有機會導致一氧化碳中毒！上周六（10月31日）四川綿陽市安州區一間企業的員工宿舍發生一氧化碳中毒事件，救護員抬出7人，4人身亡，另外3人分別出現嘔吐、嗜睡、大小便失禁情況，經搶救後情況穩定。

綜合內地媒體報道，中毒者是為四川恒勝化工有限公司安裝煙囪的工人，一行10多人，住在一間公司的宿舍內。事發當日早上用餐時間，其中7人遲遲未出現，致電也無人接聽，有員工往宿舍找人。結果發現7人在房間內昏迷不醒，窗戶只留有一道小縫，於是立即打開窗戶，並報警求助。

相關部門調查後，初步判斷是員工在相對密閉的宿舍內，洗澡時間過長，加上通風情況欠佳，導致一氧化碳中毒。警方正進一步調查事故原因。

衞生署：可於數分鐘內失去知覺及死亡

根據本港衞生署的資料，一氧化碳是一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如汽油、木材和天然氣）而產生的副產品。空氣中一氧化碳的濃度即使低至0.4%， 也會在數分鐘內使人失去知覺及死亡。一氧化碳經肺部吸入， 藉血液運送到身體每個細胞。一氧化碳能降低血液運送氧氣的能力，更重要是它能阻礙細胞運用氧氣產生能量， 繼而導致身體器官（特別是腦部和心臟）缺氧受損。

常見可能積聚高濃度一氧化碳的地方

室內

在通風不良的工作場所、家居或食肆使用有故障或排氣不良的燃料裝置，例如熱水器和爐頭

在通風不良的圍封地方，例如停車場和隧道

室外

近道路交滙處或有交通擠塞的地方

近工業廢氣排放口

一氧化碳中毒症狀

一氧化碳中毒的嚴重程度取決於不同因素，例如曝露時間的長短和吸入一氧化碳的濃度。

低濃度一氧化碳中毒：可能出現包括頭暈、頭痛、疲倦和噁心

於高濃度一氧化碳中毒：可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺、腦部受損等症狀，甚至死亡。

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責任編輯：羅嘉欣