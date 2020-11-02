【疫情嚴竣】英國周四封城1個月酒吧及餐廳關閉 超市大排長龍民眾：情況十分荒謬

英國的新冠肺炎疫情惡化，首相約翰遜（Boris Johnson）宣布升級防疫措施，周四起全面封鎖英格蘭，措施持續4周至12月初。英格蘭在全面封城下，只有出售必需品的商店可維持營業，酒吧、餐廳、健身室等場所都要關閉。

約翰遜宣布英格蘭再次全面封城，表示即使是在確診數字最低的英格蘭西南部地區，醫院也將在數周內爆滿，因此英格蘭急需加強限制。

以下措施將於周四起生效：

1. 酒吧、餐廳等非必要商店關閉，但外賣及網購到店取貨服務會繼續開放；

2. 民眾要留在家中，如因工作、運動、購買必需品、服務弱勢群體等理由才可出門；

3. 禁止於室內或私人花園聚會，組成社交氣泡的家庭可獲豁免；

4. 民眾在公共場所可與一名非家庭成員見面；

5. 學校、建築和製造業工作場所仍可維持開放；

6. 禁止非工作性質的出境；

7. 禁止境內非工作性質的旅遊

約翰遜表示，暫定於12月2日後放寬限制，由全面封城改為採取3級制防疫警示系統。他向受封鎖措施影響的企業致歉，承諾由政府補貼8成薪金的計劃，將會延長至12月。

英國上周六再增加近2.2萬宗新冠肺炎病例，累計超過101萬人確診。近1.1萬名患者住院中，有978人需要使用呼吸機。

英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）警告，目前有10間醫院的患者數字，較春季首波疫情高峰期時更多，指出新冠肺炎病毒正極度迅速傳播。

超市排長龍 業界籲毋須搶購

封城措施導致不少民眾恐慌，英格蘭更出現新一輪搶購潮。《每日郵報》引述一名民眾指，他到薩福克郡城市薩德伯里（Sudbury）的一間超市購買零食慶祝萬聖節，發現超市大排長龍。他形容這種情況十分荒謬，認為隨着新一輪封城來臨，人們開始變得更加焦慮。

Tesco及Asda等英國大型連鎖超市都表示，目前判斷民眾是否重返年初的搶購潮仍為時過早，並強調超市有足夠的商品庫存應付需求，呼籲民眾放心及毋須搶購。

英國第二大連鎖超市Sainsbury's亦稱，目前未設限購措施，商品庫存狀況良好，呼籲民眾放心繼續購物。