質疑警方手令覆核敗訴　李柱銘等要求警方付訟費被拒

▲ 李柱銘5名民主派人士早前就警方檢查各人手機內容提出司法覆核，被判敗訴。（資料圖片）

李柱銘及何俊仁等5名民主派人士早前就警方檢查各人手機內容提出司法覆核，被判敗訴，並需支付訟費，5人早前提出反而該由警務處處長一方支付訟費，高院今（2日）頒下判詞，駁回有關申請。

申請人李柱銘、何俊仁、單仲偕、區諾軒和楊森；答辯人為涉案‪東區法院‬裁判官及警務處處長。

判詞中指出，5名申請人一方指，他們提出本案司法覆核前，曾就裁判官簽發有關搜查各人手機的手令提出反對，但裁判官當時錯誤地認為他並無司法管轄權審理有關反對，而警務處在此事上亦有責任，加上警方不斷堅持會搜查各人手機。申請人又指本案釐清了警方行使手令時的手法，因此本案帶來了一些指引性裁決。

但法官認為，雖然裁判官犯下錯誤，但有關錯誤並非受警務處一方誤導所引致，而法庭於判詞中就警方行使手令的手法所給予的意見，並不會使申請人一方變為勝訴一方。

法官指申請人針對有關手令提出的挑戰全部不成立，因此看不到任何理由更改原有的訟費命令，因此駁回有關申請，維持原判。

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記者：楊詠渝