【新冠肺炎】3宗本地確診涉梅窩Staycation群組　15歲男生確診就讀學校停課14天

▲ 新增的確診個案涉梅窩staycation群組。

本港新冠肺炎疫情未止，今日新增6宗確診個案，涉及3宗本地感染個案，均屬昨日公布的梅窩銀礦灣海景渡假樂園初步確診群組，當中26歲女子居於大埔圍頭村，上月25日至27日曾與7名朋友到梅窩銀礦灣海景渡假樂園留宿，翌日發燒，到大埔廣福道張志強醫生診所求醫，獲轉介至大埔那打素醫院急症室，10月31日遞交深喉唾液樣本，及後確診為第5332宗個案，屬源頭不明感染。

女病人於黃竹坑香葉道1號工作，最後一日上班日期為10月28日。上月底曾與女病人到訪梅窩海景渡假樂園的一名26歲有線電視男工程人員亦確診(第5336宗確診個案)，居大埔廣福邨廣義樓，列為與本地個案有流行病學關連。詳情請見【下一頁】

而與26歲女病人同住大埔圍頭村內的一名15歲男生，二人上月27日晚上曾與數名家人聚餐，其後男生因有流鼻水病徵自行求醫，並證實染疫，屬第5337宗確診個案，列作與本地個案有流行病學關連。男生就讀的粉嶺基督教香港信義會心誠中學須停課14天。詳情請見【下一頁】

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衞生防護中心表示，病人有否參與其他高風險活動仍於調查當中，惟是次3名病人共約有逾60名親友被列作密切接觸者，當中第5332宗確診女病人有約20名家人、一同留宿梅窩的朋友列作密切接觸者，第5336宗男病人有10多名家人及聚餐朋友同事列作密切接觸者，而第5337宗確診男生亦有約30名家人、一同聚餐及打籃球的同學朋友列作密切接觸者。

累計至今，梅窩銀礦灣海景渡假樂園群組已錄得3宗個案，包括一宗相關個案。另外，衞生防護中心今日再多一宗初步確診個案，與梅窩銀礦灣海景渡假樂園群組相關。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。中心會到病人的住處及於病毒傳染期內曾到訪的地方派發樣本瓶，亦會向海景渡假樂園的員工及住客、個案5332的公司及個案5337的學校派發樣本瓶。

餘下3宗輸入個案，患者分別於巴基斯坦、俄羅斯及印尼抵港，累計本港至今已有5337宗個案，包括5336宗確診個案，及1宗疑似個案。

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記者：陳正怡