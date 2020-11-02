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【重返辦公室】在家工作弊多於利？美企奇招吸引員工回辦公室上班

職場 16:21 2020/11/02

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多間設於紐約市的企業更紛紛為員工提供津貼，如免費午餐及通勤補貼等，只為吸引員工回去上班。（法新社資料圖片）

新冠肺炎疫情爆發期間，近半數打工仔都改為在家工作。不過在家工作亦有其缺點，例如與同事缺乏交流、無法即時通訊等，不少企業都希望能讓員工回辦公室工作。多間設於紐約市的企業更紛紛為員工提供津貼，如免費午餐及通勤補貼等，只為吸引員工回去上班。

據紐約時報報道指，歐萊雅（L’Oreal）高管Steve Doan表示，在家工作相當孤獨，他習慣與人互動。往時只要在辦公室內喊出問題，就可以簡單得到回應。他提到，該公司有近1.1萬名員工，但現時正面臨巨大壓力，只因截止目前只有15%員工願意返回公司。

與此同時，曼哈頓房地產公司SL Green便是紐約市在新冠肺炎疫情期間，少數要求工人返回辦公室的公司之一。其行政總裁Marc Holliday表示，在家上班僅會帶來低效率，他更形容是目前經濟環境下「一種慢慢蔓延的癌症」。

為吸引員工回辦公室工作，SL Green提供家庭托兒服務、助員工支付停車費，甚至聘請導師及提供專門空間，協助員工子女進行遙距學習等。除此之外，SL Green辦公室更以亞加力膠分隔，建立起小型隔間，座位之間相隔6呎，所有人也必須戴上口罩，確保安全距離。而現時SL Green幾乎已經全員回到辦公室工作。

事實上，紐約自夏季開始便允許辦公室重開，不過回流速度緩慢。為了吸引員工放棄在家工作，除了SL Green外，多間企業也各出奇謀，如彭博（Bloomberg）、摩根大通（JP Morgan Chase）等，都紛紛推出員工補貼和福利。

如高盛就提供免費午餐、彭博就為員工每天提供75美元（約581港元）通勤補貼，即每月可獲約1500美元（約11627港元）、摩根大通就提供托兒服務等。

責任編輯：曾曉汶

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