【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你

▲ 麥家琪在港台節目談及跟兒子相處之事。

曾是90年代影壇性感尤物的麥家琪（現改名為麥方喬），現已淡出幕前相夫教子。選港姐入行的麥家琪，曾在電影有過不少性感演出，且曾被揭在15歲被誘編拍裸照，轟動一時。近日麥家琪在港台節目《一起走過》剖白事件，以及現時對家庭的感受。

1993年麥家琪以17歲之齡參選港姐，當年更是大熱門，卻因為被一男子爆料她在15歲未成年拍下裸照，最後麥家琪5甲不入，轟動一時。起初麥家琪還極力否認，但最後承認照片確實是其本人，她聲稱15歲時在攝影師誘導下拍下裸照，最後其父親向香港高等法院申請禁制令，阻止裸照再被刊登。

▲ 麥家琪跟苑瓊丹接受好友楊紹鴻、江美儀訪問。（取自facebook）

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麥家琪早前與苑瓊丹接受好友楊紹鴻、江美儀的電台節目《一起走過》訪問，節目中她提及當年拍裸照事件，指當年不懂事，被她的補習先生男友游說而拍下照片。苑仔更一度笑麥家琪是裸照界「鼻祖」。

麥家琪在電影圈曾演出多部三級片，當中2002年跟吳彥祖合作《偷窺無罪》最廣為人知，她全裸上陣跟吳彥祖有激烈床戲，成功上位。

她於2006年跟律師王國豪結婚後淡出娛樂圈，專心相夫教子，麥家琪先後誕下三孩，兩仔一女分別13、10和8歲，她曾透露長子有次發現她曾影裸照「黑歷史」，更對她作出嘲諷。

▲ 苑瓊丹笑指麥家琪是「裸照界始祖」。（取自微博）

兒子當眾質問拍裸照

在節目中麥家琪再稱：「有次大仔在商場質問我為何拍性感戲，指同學仔跟他講這件事，我心想同學怎會知，一定是父母講！大仔在商場當眾問我，我就一巴『星』過去！」

麥家琪無奈說：「我覺得自己做過甚麼事都好，我沒對不起你，我怎樣都是你媽咪，你不可以因為我以前的事，而要這樣質問我！」

主持楊紹鴻指小朋友可能覺得被傷害，麥家琪則稱兒子覺得受傷害，其實也在傷害她！「成年人經常覺得小朋友應該被愛、要保護小朋友。我覺得有先後次序。小朋友對父母、長輩也要有孝心、尊重！」

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靠奶奶改善家庭關係

麥家琪過去也曾患上產後抑鬱，因長子不願做功課，麥家琪就會打仔，縱然被家人勸喻看醫生，她依然堅持自己沒問題。

長子和二子也曾因她影裸照而嘲諷，麥家琪只能跟子女解釋當年因為任性，沒有跟父母溝通才做錯事，她亦希望兒女引以為鑑。

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▲ 婚後專心相夫教子女。（取自微博）

幸而麥家琪有一個明白事理的好奶奶，常跟她分析家裡情況，麥家琪亦很尊重這位長輩。

她曾被高人指點，對方建議她改名有助夫妻關係，所以兩年前她決定改名為「麥方喬」，她覺得確對家庭關係有改善。