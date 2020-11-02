【旺角暴動案】侍應學生認暴動刑毀候判　游泳教練否認縱火受審

▲ 被告陳舜堯否認縱火罪，今於區域法院開審。（陳靜儀攝）

2016年農曆年初二旺角發生暴亂事件，3名男子分別被控參與暴動、燒毀橫額、損壞路牌和行人路，其中22歲酒吧侍應及23歲學生今（2日）於灣仔區域法院承認暴動及刑事損壞等共3罪候判。案情指他們分別向警方防線掟磚，搖晃路牌至連根拔起，並掘出行人路上的磚頭；另32歲游泳教練則否認縱火罪，今受審。

被告依次為譚百熙（22歲；酒吧侍應）、陳舜堯（32歲；游泳教練）以及王國斌（24歲；學生）。譚被控1項暴動罪。控罪指，譚於2016年2月9日在旺角豉油街，連同其他不知名人士參與暴動。

譚及王被控1項刑事損壞，控罪指兩人於上述同日在山東街，損壞香港特區政府的標誌杆；王另被控於同日同地損壞行人路。

譚今承認暴動罪，控方將控告譚的刑事損壞罪存入法庭存檔，不作起訴。王則承認2項刑事損壞罪。

案情指，2016年2月9日早上6時09分，約20名蒙面人士在豉油街近花園街聚集，並有人向豉油街近通菜街附近的警方防線投擲磚塊，警方一度施放催淚液體驅散人群。新聞片段拍攝到譚當時分別從地上拾起物品及從後方接過物品，再投向警方防線。

及至早上7時15分，有不知名人士走向山東街76號的標誌杆，搖晃數次後，該不知名人士召集在場其他人，其後王及譚連同其他人一起搖晃標誌杆，使標誌杆連根拔起，標誌杆被放到地上，王其後又用磚塊敲打行人路；標誌杆的重置費共770.9元。

警方於2017年4月11日拘捕譚，警誡下，譚表示案發時看見他人掟磚，便跟隨他人行為，「我見啲人掟咗兩下磚，我就跟住掟，我無心傷人」，譚又指當時因為擔心遭警方追趕，便向防線掟磚，但他投擲的磚塊均落在地上。

王則於被捕後，警誡下曾表示「暴動嗰日我有喺旺角搖路牌同攞磚，我一時貪玩咋，俾次機會啦」。王於錄影會面中指出於一時貪玩及好奇，在他人要求下一起搖晃路牌。

次被告陳舜堯則否認1項縱火罪受審。控罪指，陳同日用火損壞屬於中國香港體操總會的1塊橫額。

控方開案陳詞指，2016年2月9日早上7時16分，載眼鏡及身穿紅黑色外套的被告身處山東街一帶，被告將麥花臣遊樂場鐵絲網上的1面橫額，拿到山東街與洗衣街交界的馬路上，放進了1個已起火的垃圾桶內。被告警誡下承認當日曾到山東街，「拆左條Banner攞去燒」；涉事橫額價值287.5元。

辯方挑戰被告警誡供詞的自願性，並要求以案中案形式處理。控方不反對。案件今午續審。

法官將兩名認罪被告的求情及判刑押後至11月23日處理，以待陳的審訊完結及索取背景報告。

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記者：王仁昌