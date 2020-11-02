【新冠肺炎】新增3宗輸入個案包括一名印傭　另有不多於10人初步確診

▲ 今日新增6宗新冠肺炎確診個案，有3宗屬輸入個案。（馮漢柱攝）

本港今日(2日)新增6宗新冠肺炎確診個案，包括3宗輸入個案，其中一人涉及日前抵港的印傭，同日亦錄得不多於10宗初步確診個案。至今本港累計有5337宗新冠肺炎個案，包括5336宗確診及1宗疑似個案。

今日新增3宗輸入個案涉及2男1女，均於10月31日分別由巴基斯坦、俄羅斯及印尼抵港，三人均無病徵：

第5333宗：35歲男子，10月31日乘搭QR818航班從巴基斯坦抵港，並非屬海員或機組人員

第5334宗：24歲男子，10月31日乘搭TK070航班從俄羅斯抵港，並非屬海員或機組人員

第5335宗：38歲女外傭，10月31日乘搭CX780航班從印尼抵港

至於餘下3宗本地感染個案，均屬昨日(1日)公布的梅窩銀礦灣海景渡假樂園初步確診群組，包括一名26歲女子、一名26歲有線電視男工程人員，及該名女患者的一名15歲男親友，合共至少60名親友列作密切接觸者。詳情請見【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡