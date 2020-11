兒童和青少年濕疹 小兒濕疹的成因與夏日護理

患有小兒濕疹 (異位性皮膚炎) 的青少年和兒童,在夏天及疫情下,病情轉趨嚴重。兒童免疫及傳染病科醫生何學工,與我們講解小兒濕疹的成因與夏日護理需知。

兒童免疫及傳染病科醫生何學工指出:「小兒濕疹 (異位性皮膚炎) 主要受遺傳影響,是嬰兒最先出現的過敏症¹。80% 以上的小兒濕疹於5歲前發病²,最早在滿月後開始,成因主要是皮膚免疫系統紊亂和皮膚屏障受損¹。要加強皮膚護理,使用潤膚乳,並且留心致敏源。2歲開始轉換食物,要留意食物對皮膚的影響;同時繼續保持皮膚護理。 2歲後濕疹傾向比較穩定,直至6歲入讀小學,部分兒童因學習壓力令病情惡化。不自控地抓傷皮膚、睡眠質素差令病情和情緒轉差,造成惡性循環。濕疹與生活息息相關,除了接受藥物治療,部分家長會選擇為子女轉校,舒緩壓力。」

升上中學,青少年面對不同的生理和心理變化,如荷爾蒙轉變、濕疹帶來的儀容困擾、學業壓力,以及對濕疹病情長期反覆感到厭惡,不再積極醫治。何學工醫生表示,「其實對病情不求改善的心態,只會令病情更難受控。所以,濕疹在青少年階段相當嚴重,約三分之一個案會持續到成年階段³。有時他們不依時用藥,或胡亂使用已過期失效的藥膏,延誤診治。部分青少年刻意以衣服遮掩濕疹,直至求診時家長才知道子女病情非常嚴重。」因此,家長希望子女濕疹改善,就要多與子女溝通,進行適合的治療,還要了解和鼓勵他們積極面對。

夏天天氣炎熱再加上疫情影響,不少青少年濕疹惡化,何學工醫生給予青少年和家長以下建議 :

1. 減少使用酒精搓手液,盡可能多洗手,避免酒精對皮膚造成過度刺激。

2. 留家時間增多,建議注意家居清潔,窗簾布、床單等定時清洗,減少塵蟎積聚。

3. 保持身體清爽,避免汗水令皮膚敏感。

4. 濕疹嚴重的話,可以用稀釋漂白水洗澡,舒緩病情,進行前先向醫生了解。

5. 勤用護膚乳加強皮膚屏障功能。

6. 依時用藥和按指示用藥,並要檢查藥物有效期,以免使用過期失效藥物延誤醫治。

7. 保持雙手衛生,使用藥膏前和接觸皮膚患處後要清潔雙手。避免皮膚上的細菌污染藥膏,或令細菌在皮膚擴散。

8. 如果暗瘡嚴重並有膿瘡,要注意護理,以免金黃葡萄球菌感染,並且影響濕疹。

9. 不論接受甚麼治療,宜早睡、多飲水、多吃生果。

對於治療嚴重濕疹,何學工醫生表示: 「青少年的治療方案與成人相近,包括類固醇藥膏、免抑疫制劑如環孢素等⁴;口服類固醇因副作用較大,甚少治療年輕病人⁵。至於近年推出的生物製劑,為系統性治療,適合中至嚴重程度患者,效果明顯,副作用較傳統藥物少⁶。不過此藥物現時在香港只獲准治療青少年和成年濕疹患者,不適用於12歲以下兒童⁷。」