【全民造星III】顧定軒從零開始重新學習　Zeno：來這裏聽最真實的批評

▲ ViuTV節目《全民造星III》今晚首播，參賽者之一的顧定軒（Zeno）分享箇中感受。

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星III》今晚（11月2日）即將首播，顧定軒（Zeno）、張進翹、李晧軒、張凱娸、王嘉莉等新星齊集為節目造勢。顧定軒跟TOPick分享參賽感受，既興奮又緊張的他希望能聽到一些真實的批評，讓大家看見自己漸漸成長。

《全民造星III》將於今晚10時半首播，一眾新星現身記者會宣傳節目，並讓大家認識自己。

▲ 顧定軒（Zeno）指心情既興奮又緊張。（受訪者提供）

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入行8年的顧定軒下決心重新出發，努力爭取更多元化的機會。他接受TOPick訪問指：「今天就是全民造星首播的大日子，心情既興奮又緊張，因為經歷了近兩個月的節目拍攝，經歷了很多事，跟我的預期一樣，正如我為何要參加。」

他表示以演員身份想再發掘自己，「經歷一次一個從零開始去學習的，重返以前的階段，至今覺得獲得了很多，來到這裏就是被人罵，就是想聽人說一些很真心的說話、對你真實的批評，讓你去進步，今天就會讓大家看見我的災難性，也希望播下去時會見到自己漸漸成長，這是最重要的。」

▲ 一眾《全民造星III》參賽者現身為節目造勢。（受訪者提供）

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他又謂：「在這裏的每一位都是很有心、很熱血、很有火去做，我們每個表現及這份工作，我們想表演給大家看的藝術，我們慢慢已經變了不是比賽，大家都會在自己的路上去想如何做得好一點、如何可以走得更遠。」

《全民造星III》播放在即，Zeno感慨指：「終於出街了，希望大家可以看見我們的成長。」

記者：陳家瑩