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資助房屋「還息不還本」償還本金期延長多半年　最遲明年6月底起還款

社會 15:49 2020/11/02

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房委會容許資助出售單位計劃延期償還本金的限時措施延長6個月。（經濟日報資料圖片）

房委會今年4月推出資助房屋版「還息不還本」安排，參與提供資助出售單位計劃按揭的銀行及財務機構（參與財務機構）可向資助出售單位的按揭人提供延期償還本金的按揭貸款安排，房委會今日（2日）表示，將限時措施延長6個月，「還息不還本安排」的延期償還本金期可最遲於2021年6月30日開始。

房委會發言人解釋，考慮到新冠肺炎疫情持續影響香港經濟，為緩解資助出售單位業主的現金流轉問題及降低拖欠按揭還款的機會，今天確認及同意將現有的限時安排延長。

發言人說，若干參與財務機構早前透過香港銀行公會，要求房委會將現有的限時安排延長六個月至2021年6月30日，以幫助有短期周轉問題的資助出售單位按揭人渡過疫情下困境。

「還息不還本」安排適用於資助出售單位計劃（包括居者有其屋計劃、私人機構參建居屋計劃、可租可買計劃、租者置其屋計劃和綠表置居計劃）的一手市場及第二巿場計劃。

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記者：陳曉瑩

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