濕疹與壓力息息相關,青少年開學後學習壓力大、休息不足,再加上天氣由夏轉秋,濕度低,空氣乾燥,均會誘發濕疹。濕疹嚴重會影響睡眠和學習,宜及早醫治,正視問題。

濕疹對青少年帶來不少衝擊,皮膚痕癢、脫皮、滲水,不適難耐,精神無法集中,休息不足亦影響上課。皮膚專科醫生陳上熙指出,「青少年的濕疹通常出現在皮膚摺位,例如手肘、頸項和膝蓋,嚴重時會出現於面部、頭皮和身體四肢¹。濕疹影響外觀,亦影響青少年的情緒,他們會表現低落、焦慮,擔心不知濕疹何時轉好。每逢考試壓力大、精神不好,濕疹會加劇。可是青少年自主性強,不一定依循醫生指示,譬如流汗嚴重會令濕疹加劇,但他們未必會聽從醫生建議減少劇烈運動。此外,他們接收不少網上資訊,但未必懂得篩選,有時誤信偏方以致濕疹惡化,譬如早前坊間流行的蛋黃油偏方。因此,他們的濕疹經常反復出現,不容易控制。」

類固醇疑惑

醫治濕疹時,醫生會按情況處方不同藥物,如類固醇藥膏,但部分家長和青少年對使用類固醇藥物感憂慮。陳上熙醫生表示:「 在皮膚專科醫生監察下使用類固醇其實相當安全,因為專科醫生會根據濕疹在身體的位置而處方不同的類固醇藥膏,如濕疹在手掌和腳掌,所用的類固醇會較強,在眼周會用較輕度的類固醇²。在專業的皮膚醫生診治下,類固醇的副作用是可以及早發現而避免。事實上,即使是醫治嚴重濕疹患者的口服類固醇,如果是數星期的短時間使用,問題不大。但類固醇不宜長期使用,若使用1至2年則可能出現骨質疏鬆和影響發育³。」濕疹患者宜正確認識類固醇,並且按照專業醫生指示使用及覆診。

嚴重患者的治療選擇

除了口服類固醇和免疫系統抑制劑,生物製劑是醫治嚴重濕疹患者的另一種選擇,適用於12歲以上的異位性皮炎濕疹患者⁴。陳上熙醫生解釋:「生物製劑是針對性醫治濕疹的皮下注射劑,沒有類固醇或免疫抑制劑廣泛影響身體免疫系統的問題⁵。副作用較少,常見的是角膜炎、注射部位紅腫,或者初注射後有輕微感冒症狀、疲倦等⁶。適用於中等至嚴重濕疹病患者,譬如全身紅疹範圍大、睡眠受到嚴重影響或類固醇藥膏沒有明顯成效的濕疹患者⁷。」

止痕紓緩小貼士

要紓緩濕疹,陳上熙醫生提醒,首要是多搽潤膚乳,以及依照醫生指示用藥。疫情期間,學生若在家學習,適宜把室溫控制在22至25度。家裏細菌較少,無需過度洗手。適宜用親膚洗手液,以免過度刺激。皮膚痕癢時,建議把冰袋敷在痕癢部位,有助止癢。潤膚膏存放在雪櫃,冷凍紓緩效果更好。避免抓癢處,以免皮膚破損造成細菌感染,非常痕癢時宜以指腹掃患處。

This content is sponsored by Sanofi Hong Kong Limited

以上資料由賽諾菲香港有限公司提供

