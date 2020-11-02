【阿索的故事】王菀之大鬧梁漢文+蔡潔婚宴　姜皓文動武被保安制服

▲ 姜皓文和王菀之合作有火花。（劇照）

由王菀之（Ivana）、姜皓文、梁漢文、蔡潔領銜主演。從今日電影發佈電影片段及拍攝花絮可見，葉念琛導演、王菀之、姜皓文繼《我的情敵女婿》後，三人再度合作《阿索的故事》，默契更進一步，聯手炮製更惹笑場面。

在今天曝光的片段中，王菀之和姜皓文偷偷潛入前度梁漢文和蔡潔的家中進行「復仇計劃」。姜皓文將紅色性感内褲藏進沙發中，插贓嫁禍，務求令梁漢文、蔡潔二人發現內褲時，互相猜忌，離間兩人的夫妻情。

姜皓文笑指用作道具的性感內褲是他的「老友」，表示：「之前拍攝《翠絲》時T-Back內褲對我意義重大，所以我特意向導演提議用紅色蕾絲 T-Back內褲做道具，葉念琛導演覺得將這條橋加入戲中幾有趣，最後成就了這一幕彩蛋。」

▲ 王菀之被梁漢文拋棄。

姜皓文飾演的李振民與阿索都因琪琪(蔡潔 飾) 而成為「三失」中年，他們不只要奪回失去的東西，還要琪琪加倍奉還，於是有共同敵人的二人組成「復仇聯盟」展開復仇大計。

Ivana表示：「有一場我與姜皓文大鬧梁漢文、蔡潔婚宴，姜皓文以復仇者姿態踩場，他差點與梁漢文大打出手。拍攝這一幕時，姜皓文要被扮保安的演員阻止他衝上前打梁漢文、蔡潔，姜皓文用盡全力掙脫，停機時才發現因過度用力，令到手上留有很深的紅印，不過，亦因為他出盡力去演出最後拍攝效果十分逼真。」

▲ 戲中姜皓文慘成三失中年。

王菀之、姜皓文在戲中除了是「復仇聯盟」，也是一對由鬥嘴互窒的冤家變到互相扶持的好朋友，二人在鏡頭前大鬥「戲」，擦出不少火花，而戲外就是搞笑輕鬆的最佳拍檔。

姜皓文指：「很開心再次與Ivana合作，拍攝時只要與她交換一個眼神，就已經知道應該怎樣配合大家的演繹。我們戲外都是好朋友，會不時互窒，投入角色沒有難度。」

