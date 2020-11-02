39歲女保險經紀與32歲男譜「姊弟戀」　 涉向男友施虐罪成判監3年5個月

▲ 法官指被告本來有大好前途，卻因本案而墮落，而被告對事主的傷勢更毫無憐憫之心。

32歲男子早前參加「極速約會」，結識任職保險經紀的39歲女友，男子後來遭女友多次施虐，包括風筒吹下體致燙傷等，女友早前經審訊後被裁定4項有意圖而傷人罪成，今（2日）被判囚3年5個月。法官指被告本來有大好前途，卻因本案而墮落，而被告對事主的傷勢更毫無憐憫之心，因此即時監禁是唯一判刑選擇。

涉案被告麥凱晴（又名麥嘉雯）被控於2018年5月至8月，在跑馬地住所內傷害當時30歲的男事主X，被告早前被裁定4項有意圖而傷人罪成，案件今移師至九龍城裁判法院判刑。

法官今判刑時引述被告的多份報告指，被告對所犯的罪行毫無悔意，被告一直強調自己是無辜，而事主身上的傷勢是由於他自殘而來，被告堅持她唯一錯在沒有阻止事主自殘。

至於被告曾經襲擊其家傭的案底中，被告亦辯稱她當時只是醉酒而不小心傷及其家傭。法官指可見被告對其暴力個性完全欠缺反省和悔意。

而事主的心理報告中則指，事主事發後情緒低落及焦慮，會刻意避開兩人曾同居的跑馬地，他亦認為被告是危險人物，害怕日後會再面對被告，法官認為事主蒙受的創傷是難以想像和修復的。

法官判刑時指，被告本來有大好前途，卻因本案而墮落，牢獄之苦對她來說無疑是非常苛刻。法官認同被告的施襲並沒有預謀，但考慮到事主的身心創傷、被告於案中所使用的武器，以及被告以不同方式虐待事主而且毫無憐憫之心等，法官認為即時監禁是唯一判刑選擇，經考慮後決定就4項控罪判以被告入獄3年5個月。

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記者：楊詠渝