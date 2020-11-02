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多名民主派人士違特權法被捕　湯家驊：立法會非獨立王國

政治 16:05 2020/11/02

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8名民主派人士被控違反《立法會（權力及特權）條例》（特權法），當中有5人為現任立法會議員。前立法會議員、資深大律師湯家驊表示，特權法原意是保障立法會獨立性、尊嚴和運作，但立法會並不是獨立王國，立法會主席無法處理時，要交由警方處理。

湯家驊指出，前立法會議員梁國雄被控違反特權法一例，顯示特權法的豁免事項，是包括議員在會議上的言論，但不包括其他行動。他認為，今次警方針的案件涉及刑事罪行，如果有關行為是有意圖阻礙議會運作，就有機會干犯相關條例，假如只是避免其他人阻礙會議，則不會觸犯特權法。

前立法會議員、資深大律師梁家傑就認為，今次檢控有明顯的政治目的，是為了在延任一年的立法會中，製造寒蟬效應及白色恐怖。他認為，特權法原本是保護議員的「尚方寶劍」，但現時卻非常荒謬地，淪為行政機關「斬」議員的工具，又強調政治問題應該政治解決。

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記者：陳宛彤

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