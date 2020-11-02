【新冠肺炎】袁國勇11月14日現身公眾講座　分享對抗新冠病毒研究工作

▲ 袁國勇11月14日將出席一個講座。（資料圖片）

研究資助局11月14日在香港科學館，舉辦公眾講座，專題為「新型冠狀病毒和肝癌的新療法」，香港大學微生物學系講座教授袁國勇，以及外科學系臨床副教授陳智仁，將現身跟市民分享研究成果及知識。



袁國勇以「在香港對抗COVID-19」為題，將回顧由今年1月開始，本港對新冠肺炎的防範工作及應變計劃，並介紹這種具高度傳播性的病毒的研究工作及預防措施。袁國勇自2003年發現沙士冠狀病毒後，跟團隊一直為應對新流行病做準備。

至於肝癌是香港第5位最常見癌症，每年約有1,800宗確診。肝臟切除手術是根治方案之一，但僅三成病人適合。陳智仁以「肝癌治療新紀元」為題，介紹嶄新治療方案，包括肝臟離斷和門靜脈結扎二步肝切除術，和提高中晚期肝癌病人接受手術機會的新式綜合性治療。

活動舉行詳情：

時間：下午二時三十分至四時三十分

地點：香港科學館演講廳

語言：粵語

費用：免費入場

參與實體講座的報名方法，須預先網上報名。名額有限，先到先得；或點擊網頁連結觀看網上講座直播。

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責任編輯：吳卓峰