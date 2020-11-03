【超市大搜查】減肥食大餐後輕盈之選　營養師推介低卡蒟蒻麵：每週最多吃2至3次

▲ 營養師推介低卡蒟蒻麵，同時亦提醒大家每週最多宜吃2至3次。

減肥期間、吃大餐後，也可吃蒟蒻麵。「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）表示，有時吃得太多大餐、蛋糕吃多了，下一餐想吃得輕盈些，「拉上補下」，也可考慮吃蒟蒻麵。她向TOPick推介幾款低卡又美味的蒟蒻麵，並講解進食時要留意的事，強調只宜偶然進食，減磅也要注意健康。

推介蒟蒻麵

Gloria表示，蒟蒻由蒟蒻芋莖天然提取而成，基本上是膳食纖維，可增加飽肚感，甚至有助降低膽固醇。蒟蒻麵在一般超市可買到，可加調味料、蔬菜配搭進食。

她推介其中幾款（於Sogo有售），並附上建議食法：

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蒟蒻麵進食建議

1. 配搭高纖、高蛋白質食物

可配搭高纖、低熱量的蔬菜進食會較飽肚，蔬菜如：椰菜、娃娃菜、菇菌類（冬菇、本菇、雞髀菇）。每餐也要攝取足夠蛋白質，可配搭雞蛋、帶子、蝦仁、雞肉、芝士等。

2. 湯粉減量、不宜飲用湯底

炒粉麵的醬料鹽分較高，故不建議食用一整包湯粉，用六至七成就可以，同時也不宜飲用湯底，以免水腫、加重腎臟負荷，並有機會令血壓上升。

3. 不宜一日三餐也吃蒟蒻麵

Gloria指出，攝取足夠澱粉質有助穩定血糖，令人較有精神，故建議減少於午餐時段進食，宜於早餐或晚餐時段進食。進食蒟蒻麵後，雖有飽肚感，但約3小時後可能會開始肚餓。若血糖水平偏低，專注能力會隨之下降，也較易感到疲累。故此，只建議偶然進食蒟蒻麵，或是上一餐多吃了，下一餐吃蒟蒻麵扣減熱量，絕不建議一日三餐也吃蒟蒻麵。

4. 每星期最多吃2至3次

Gloria指出，蒟蒻麵卡路里低，若長期進食低卡餐，有機會減慢身體新陳代謝，令日後反彈機會較大，故應適量進食。偶然吃了大餐，下一餐可考慮吃蒟蒻麵，作為輕盈之選，故只建議每星期最多進食2至3次。

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兩類人要慎吃蒟蒻麵

1.高血糖或糖尿病人士

Gloria表示，蒟蒻麵無法提供糖分，高血糖或糖尿病人士不宜以蒟蒻麵代替正餐，尤其需服藥或注射胰島素的患者。蒟蒻麵可控制血糖至一個較低水平，故此若不進食適量澱粉質，血糖過低的話，有機會導致頭暈、手震、肚餓、疲倦、專注力及工作能力下降，嚴重可致休克。

在攝取適量澱粉質的前提下，若糖尿病人士偶然有一餐吃了一碗飯後，也感覺不夠飽，則可額外吃碗蒟蒻麵。

2.胃部功能較弱的人士

因為蒟蒻麵纖維高，胃部功能較弱的人士進食後較易胃痛，故進食前宜先咨詢營養師的意見。

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謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebook及instagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

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記者：黃泳欣