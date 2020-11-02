【陰虛體質】熬夜及過度傷神易造成陰虛體質　中醫拆解陰虛特點

▲ 陰虛體質的人會口舌乾燥。(istock)

陰虛體質的人有咩特點？

陰虛就是體內陰的成分不足，體內屬陰的成分主要包括血、津、液、精以及其他液體成分，簡單而言，陰虛就是體內水分、液體不足。

陰虛會造成體內兩種現象，一種是陰虛的表現，主要包括：

口舌乾燥，皮膚乾燥，大便乾燥難解，小便量少，眼睛乾澀，視物模糊，腰膝酸軟，眩暈耳鳴，頭髮乾枯脫髮等；

另一種是由陰虛導致的內熱的表現，主要包括：

五心煩熱，咽乾口渴，喜歡喝涼的，面色潮紅，常覺得臉上烘熱，口唇色紅，睡眠較差，失眠多夢等。

甚麼是五心煩熱呢？就是手心、腳心還有自己的心都覺得很煩很熱，這是陰虛體質很常見的一個特點。

陰虛體質的形成主要與以下4方面有關：

1. 過度傷神。

現在很多人工作壓力很大，需要動很多腦筋，用腦太多就會耗傷很多心血，造成陰虛。除了工作，香港人還有很多事情緊張苦惱、傷神，供樓、家庭、子女教育、下一代的婚姻、自己的健康等等都要去想辦法，動腦筋，自然就會很傷神，耗心血。

2. 熬夜。

很多香港人睡覺時間很晚，還有不少人經常熬夜，凌晨兩三點才睡覺的大有人在。有些人確實是因為工作需要，無可奈何，還有人純粹是因為拖延症，但無論如何，長期熬夜會傷陰，最終造成陰虛體質。

3. 飲食習慣。

在香港，打邊爐（吃火鍋）是很多人的至愛，而燒烤也是很受歡迎的聚會活動之一，但二者有一個共通點，就是常吃會上火會傷陰。偶爾吃一兩次可能沒有太大問題，經常吃就有可能會造成陰虛體質了。還有如炸薯片、炸薯條、春卷等煎炸香口的食物，同樣會傷陰，常吃也會造成陰虛體質。

4. 房勞過度。

縱慾是有代價的，因為房事過度會導致腎精流失過多，從而導致腎陰虛，是較為嚴重的陰虛類型。