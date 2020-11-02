【新冠肺炎】梅窩Staycation群組再增一人初步確診　患者曾與有線男工程人員出席其他聚會

▲ （經濟日報資料圖片）

本港再度有新冠肺炎爆發群組，今日新增3宗本地感染，均屬昨日公布的梅窩銀礦灣海景渡假樂園初步確診群組，據了解有關群組今早再錄得一宗初步確診個案，涉及曾訪梅窩Staycation的26歲確診有線電視男工程人員的朋友，疑屬第二代傳播。

一名26歲有線電視男工程人員上月25日至27日，曾與第5332宗確診女病人一行8人到梅窩海景渡假樂園留宿，二人今日確診。詳情請見【下一頁】

涉事男病人27日當日亦另有聚會，當中一名出席朋友初步確診。而男病人獲衞生防護中心追蹤當時，正於粉嶺下輋路居所與8名同事「打邊爐」，涉及7名有線電視工程部同事及一名兼職記者，均被列作密切接觸者。

TOPick曾向衞生防護中心查詢涉事群組確診病人曾否出席其他高風險傳播聚會，中心指仍於追蹤調查中。

衞生防護中心昨日表示，26歲有線電視男工程人員10月30日出現病徵，確診時病毒CT值達18，代表病毒量高，是近期受感染。

有線電視昨日證實工程部一名男員工初步確診，染疫員工自上月24日起已開始休假，曾與染疫員工有接觸8名同事獲列作密切接觸者，直至等待檢測結果後才會安排上班。詳情請見【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡