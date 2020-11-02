【新冠肺炎】梅窩Staycation群組再增一人初步確診　據悉涉曾與有線男工程人員打邊爐同事

▲ （經濟日報資料圖片）

本港再度有新冠肺炎爆發群組，今日新增3宗本地感染，均屬昨日公布的梅窩銀礦灣海景渡假樂園初步確診群組，據了解有關群組今早再錄得一宗初步確診個案，涉及曾訪梅窩Staycation的26歲確診有線電視男工程人員的同事，前日(31日)曾與7名同事於粉嶺下輋路居所與「打邊爐」。

一名26歲有線電視男工程人員上月25日至27日，曾與第5332宗確診女病人一行8人到梅窩海景渡假樂園留宿，二人今日確診。詳情請見【下一頁】

涉事男病人獲衞生防護中心追蹤當時，正於粉嶺下輋路居所與8名同事「打邊爐」，涉及7名有線電視工程部同事及一名兼職記者，均被列作密切接觸者，據知當中一名同事今日亦初步確診。

衞生防護中心昨日表示，26歲有線電視男工程人員10月30日出現病徵，確診時病毒CT值達18，代表病毒量高，是近期受感染。

有線電視昨日證實工程部一名男員工初步確診，染疫員工自上月24日起已開始休假，曾與染疫員工有接觸8名同事獲列作密切接觸者，直至等待檢測結果後才會安排上班。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡