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【寵妹哥哥】年長14歲兄記帳迫妹妹長大還錢　展示社會殘酷不成結局超暖心

親子 17:20 2020/11/02

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日本有位哥哥會買東西給妹她，可是他不決定記帳，待妹妹長大後還錢，可是結果卻令人預想不到。

若果兄弟姊妹年紀相差大，當弟妹的很多時都會被寵著、呵護著。日本有一對兄妹年齡相距14歲之多，妹妹想吃甚麼、買甚麼，哥哥都會花錢盡量滿足她。不過，哥哥不想妹妹飯來張口，決定要記帳，待妹妹長大後還錢，知道現實的殘酷，計劃推行不一樣的教育。可是，結果卻令網民哭笑不得，發現哥哥是口硬心軟。

哥哥記下妹妹「欠債」

日本有名男網民「Asena0330」早前於Twitter分享一張支出收入表圖，羅列了為妹妹購買物品的清單以及價錢，帖文寫道他的目的︰

我記下自己為妹妹購買的一切，打算她長大後償還給我，想讓她知道社會是多殘酷！

哥哥記下妹妹的「債項」，最後總計是0，妹妹不用還錢。

由於哥哥比妹妹大14年，而細妹只是小學一年級，哥哥表示基本上不管她想要甚麼東西，都會盡力滿足妹妹的要求。哥哥很愛錫妹妹，除了買物品之外，不時帶妹妹出去玩，例如外出打棒球。

由斤斤計較變超暖心

愛錫的背後，原來哥哥花錢的時候都有記帳，表示妹妹長大後要還錢。每項花費他都記下來，支出方面包括3項零食100円（7.4港元）、甜品500円（37港元）、書包50000円（3707港元）、玩具5000円（371港元）及電影2000円（148港元），花費不少，有約4286港元。

仔細看看，開支帳目亦有扣減款項，它們不是小學生妹妹所還的錢。項目包括︰ 吃完零食甜品的樣子太可愛「-800円」（-59港元）、拿到新書包開心的可愛模樣「-50000円」（-3707港元）及總之就是很可愛「-7000円」（-519）港元，全部抵銷了買給妹妹的所有物品，合計的費是是「0」，妹妹沒有拖欠哥哥。

當網民正想批評這位哥哥未免太斤斤計較、小氣之時，卻發現原來這位哥哥非常暖心寵妹妹，可說是「妹控」！網民留言表示︰「有這種哥哥好暖」、「妹妹好幸福」、「妹控的程度不輕」、「我也想有這樣的哥哥」等等。

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責任編輯︰王明芳

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