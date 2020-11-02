8旬翁染食肉菌手術後亡　死因庭裁定死於自然

▲ 8旬翁染食肉菌手術後亡，死因庭今日裁定死於自然。（經濟日報資料圖片）

患糖尿病的8旬老翁6年前跌傷右小腿，及後傷口感染食肉菌，在聯合醫院做5次手術後死亡，死因裁判法庭早前展開研訊，由4女1男組成的陪審團今（2日）裁定死者因壞死性筋膜炎而死於自然，並建議衛生署加強糖尿病患者及其家屬有關傷口處理的認識。惟死因裁判官認為，無證據顯示衛生署現時就糖尿病患者有何教育，故將建議在法庭存檔。

死因裁判官今引導陪審團時總結指，死者張興祥（終年85歲）於2004年起因中風到醫院接受治療，當時被診斷患有糖尿病，亦有高血壓等問題；及至2014年11月，死者於上落巴士時傷及右小腿，他沒有入院，自行處理傷口，並如常定期入海游泳，死者傷口有紅腫及疼痛兩周後，始到聯合醫院接受治療，入院時小腿嚴重腫脹及流膿，醫生指他有壞死性筋膜炎。

死者於同年12月開始接受清創及植皮手術，期間種菌結果顯示，傷口上找到嗜麥芽窄食單胞菌，但無致命細菌或會影響植皮手術的細菌，骨科醫生指出前者致病率低。

死者及後需要進行截肢手術，截肢後的種菌報告結果則顯示，傷口曾受一種沒有表面症狀的真菌感染，死者於2015年1月16日去世。死因裁判官向陪審團指出，本案裁決僅限兩個選項，分別是死於自然或死因存疑。

4女1男的陪審團退庭商議約2小時後，裁定導致死亡的疾病為壞死性筋膜炎，死者死於自然。陪審團另建議衛生署加強糖尿病患者及其家屬有關傷口處理的認識，惟死因裁判官認為，衛生署並非與本案相關的部門，亦無證據顯示衛生署現時就糖尿病患者有何教育，故決定僅將建議在法庭存檔。

死者兒子及媳婦聽取裁決後在法院外表示，對裁決結果感到失望，指研訊未能就死者的死因，為家人解開心結，質疑醫生進行植皮手術前未有等待種菌報告結果。家屬又透露，暫時未知可循甚麼渠道作出索償。

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記者：林欣樂