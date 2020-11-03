【SEN孩子】父子同為ADHD患者　小丑爸爸教SEN兒子學雜耍建自信

▲ 小丑爸爸阿橙的育兒方針首要尊重孩子，若孩子是一條魚，不要期望他是一隻鳥，要適當地放下期望。

家有一位有特殊教育需要（SEN）小朋友，會令父母擔心不已，熱愛藝術創作的表演者橙爸爸，長子6歲確診專注力失調及過度活躍症（ADHD），兼有學習障礙。爸爸在陪伴兒子成長過程中，同時發現自己一樣是ADHD患者，自幼也是坐不定紮紮跳，沒法專心，兼有不自覺的沒意識小動作。

橙爸爸謂，其自我形象是藉著表演藝術建立，因此今天能接受兒子的特殊性，在生活中多加鼓勵他，不會給兒子壓力。

靠毅力學習小丑藝術

馬戲校園創辦人小丑阿橙（橙爸爸）高中開始參與話劇訓練，大專期間跟從默劇名師黃國忠學藝3年，自此開始參與坊間表演，涉獵範圍由話劇、音樂、舞蹈以至比較另類的形體默劇、手偶木偶、小丑雜耍。

▲ 兩兄弟10歲志樂（右）和8歲志和，同時學習了3年雜耍，都有一身好身手。(湯炳強攝)

他表示，2004年大專畢業後，投身職場的第一份工作便與表演有關，成功受聘並受訓於香港迪士尼樂園，成為樂園開幕表演團隊的其中一員。在2005年至2012年間，先後擔任劇場及巡遊表演木偶師、配音員及氛圍喜劇表演演員。

中學至大專期間，我透過錄影馬戲團節目，跟朋友自學小丑和雜耍，那些年坊間沒有專業學校，資源相當罕有，最記得中七時學拋3個波基本功曾苦練了3個月，後來跟黃國忠老師學默劇，需要不斷望著鏡觀察自己，倚靠的是一份堅持。

頻密地被學校投訴

作為SEN家長，他謂對兒時很多無意識的小動作仍有記憶，而長子志樂在6歲確診，初期密集地被學校投訴其不當行為，例如無故除掉鞋子走出座位、用鞋子揉搓牆壁、桌子角才會舒服，過度觸摸同學令他人感到被冒犯等等。他謂當聽到這些投訴，會第一時間嘗試向兒子了解，期間便喚起自己的童年回憶。

我自己當年也是一樣的！當志樂說：「爸爸，我知自己係咁，但我控制唔到」……聽到後我怎忍心再怪他？

▲ 小丑爸爸阿橙認為，育兒首要尊重孩子。（被訪者提供）

橙爸爸解釋其實他小學時也習慣被學校投訴，學習也是沒法專心，小學常處在留班邊緣；初中時自我形象也很低落，但長大後漸意識到讀書重要，亦幸好當時開始學習話劇，過程中慢慢發現自己有不怕醜、不怕失敗的性格。「雖然我不適合讀書，卻可以高度專注和投入學習興趣，並可以有很出色的表現，對喜歡的科目也可以考到A。」他笑謂雖然已屆成年，至今偶然仍會出現跟ADHD相關的無意識動作。

例如，試過搭巴士時有節奏地敲扶手柱，搞到乘客好煩，但當時自己完全不自覺！

帶孩子出外演出

對於兒子的情況，他和太太一直積極面對，在兒子確診後不久決定讓他服用精神科藥物，並一起參與相關的行為治療課程，同時他利用雜耍培養孩子專注，常帶同他在自己的表演中擔任助手。橙爸謂，他太太原是公務員，因兒子有ADHD，早年放棄工作改為在家從事網店生意，方便學習各類行為治療法；而近年兒子服藥輔助下，加上練雜耍及演出，其自我管理能力、同理心方面已有很大進步，令他們欣慰。

他謂自己的育兒方針是尊重小朋友，並舉例音樂家陳美為例，陳美便是因媽媽的期望學音樂，當滿足了母親期望後，便沒有再碰過音樂，反而學滑雪取到入奧運資格。「她的故事令我引以為鑑，我不想把自我標準套在孩子身上。我和太太常彼此提醒︰若他是一條魚，不要期望他是一隻鳥，要適當地放下期望。」近10年他在學校教授表演藝術時，也常接觸SEN學生，對他們是多了理解和包容。

教SEN要無限接納、鼓勵和包容，並把他們的優點放大。志樂學業成績起伏大，然而當他有好成績我們便抓緊機會去肯定他的努力。

志樂跟他兒時一樣很喜歡歷史，他也鼓勵兒子看歷史動畫和繪本，建立興趣，至今他看過40多本歷史漫畫及橋樑圖書，縱然未必看懂所有文字，但卻可以憑情節推敲。「他暫時對雜耍、歷史很有興趣，之後會否喜歡其他？例如釣魚，我也會陪伴他學習！」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

運動有助專注力

橙爸強調學運動對ADHD小朋友有很多好處，可讓他們放電，而他也會為他們選擇有一定複雜度的運動，現時志樂同時有學國術、足球，並跟他學習雜耍已3年。目前其扯鈴、轉碟、拋波等基本功都有頗高水平，學雜耍需要掌握手腦並用，動作精細，需要刻苦練習，從中令孩子提升專注。「雖然一開始他很抗拒學習，但當他出去表演時，常被人讚和詢問，便開始想突破困難，現在他已掌握很多花式，在教人的同時，能理解別人困難，這是讓我最安慰的地方。」

推廣意大利即興喜劇

表演藝術學無止境，橙爸在2007年地中海藝術節，因緣際會之下現場觀賞到米蘭小劇院的意大行即興喜劇《一僕二主》，種下了一顆夢想的種子。他謂在兩小時的表演中，感受到劇中演員們享受演出的那份純粹，尤其是七十多歲的國家級演員索萊利，無法想像他已經連續演出四十多年、超過二千多場《一僕二主》僕人的角色。「他那份對演出的執著，令以表演為生計的我為之汗顏。」

▲ 意大利即興喜劇起源於16世紀中葉，其特別之處是由專業演員戴上面具，按現實生活中的場景及片段作即興演出。(受訪者提供)

近年他學習意大行即興喜劇，將有關技巧及經驗融入教學及不同類型的表演，並利用入圍「今生不作機械人延夢計劃」10強的啟動基金，在香港推廣即興喜劇。

作為一名父親、一名導師，我希望自己能夠以身作則，告訴兒子及學生夢想不會有年齡限制，家長也可以追夢。

橙爸爸於本周六的「theDesk X 籽識慈善基金」夢想市集中，會以得獎者身份表演小丑，跟現場觀眾互動。

記者：胡麗珊