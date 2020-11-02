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【新婚燕爾】岑珈其迎娶拍拖5年圈外女友　劉俊謙+陳家樂+林耀聲做兄弟

娛樂 17:40 2020/11/02

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林耀聲、游學修、劉俊謙、朱柏康、梁曉豐、黃溢濠和陳家樂等齊齊為岑珈其擔任星級兄弟。（受訪者提供）

曾演出電影《點五步》、ViuTV劇集《教束》、《二月廿九》的岑珈其於昨天（11月1日）迎娶拍拖5年的圈外女友，可喜可賀！林耀聲、游學修、劉俊謙、朱柏康、梁曉豐、黃溢濠和陳家樂等齊齊為岑珈其擔任兄弟，身體力行為好兄弟送上祝福。

現年30歲的岑珈其昨日迎娶拍拖5年的圈外女友，二人對組織家庭很有計劃，不過度蜜月則要遲一點，因為結婚翌日已經要開工，所以有待疫情穩定後再作安排。

岑珈其昨天（11月1日）迎娶拍拖5年的圈外女友。（受訪者提供）

岑珈其特別感謝老闆麥曦茵、三位兄弟兼PlayTime成員林耀聲、梁曉豐和黃溢濠。（受訪者提供）

新郎哥岑珈其受訪指：「婚禮中最開心是送請了一班好兄弟，包括從小便認識的中學同學、兩位哥哥、星級兄弟則有林耀聲、游學修、劉俊謙、朱柏康、梁曉豐、黃溢濠和陳家樂。很感謝他們全部人都很願意幫我忙，真的是很開心！」

他要感謝的人有很多，「整個婚禮有很多前輩、導演、演員朋友都賞面出席，我都很開心，很多謝他們。很感謝他們一直以來的照顧，特別感謝我的三位兄弟兼PlayTime成員林耀聲、梁曉豐和黃溢濠，他們都在這婚禮上幫我擔任司儀，我要多謝老闆麥曦茵，她一直以來都很照顧我且帶我入行，感謝全公司總動員出席婚禮，部分師弟因工作在身則未能出席。」

《二月廿九》劇組齊集祝賀「巴西龜」岑珈其。（Yeesa IG圖片）

《金都》男女主角朱柏康和鄧麗欣很搶鏡。（鄧麗欣IG圖片）

他續指：「多謝一班兄弟陪我一大清早去接新娘，陪我一起舉辦婚禮。多謝很多好友特意來臨，感謝他們的祝賀。還有多謝我的太太，不過因為她是圈外人，所以我都會想保護她，給予她一點私隱，多謝每一位的祝福和關心。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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