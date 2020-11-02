BoC Pay全新「優計劃」u‧plan　驚喜優惠浪接浪

隨著疫情稍為緩和，大家都會趁假期行街、食餐好兼玩樂抖抖氣！BoC Pay作為Buddy of Clients，處處照顧到客戶於消費層面上的需求，推出全新功能——銀聯「優計劃」（u‧plan），只需打開BoC Pay App，領取電子優惠券，即可享一系列的優惠折扣，讓您們盡情消費，與您們結伴同行！！想了解u‧plan用法和特別之處？即刻為大家揭曉！

商戶優惠遍及中港澳

「優計劃」已有香港、內地及澳門的多個商戶支持，為大家提供多項禮遇。於香港，第一浪優惠商戶有：

麥當勞消費滿HK$30即減HK$10優惠（快將推出）

莎莎、卓悅、 colourmix等購物優惠

「優計劃」用法？

登入BoC Pay後，就可於頁面見到「優計劃」，進入後即可選擇商戶優惠。揀選您心儀的商戶，領取電子優惠券及使用，輸入支付密碼，即可顯示付款碼供商戶收銀員掃描，優惠即時減！已領取的優惠券亦會自動保存至用戶的「我的優惠券」內，想用就用！

為u‧plan做足準備 立即用BoC Pay！

想率先體驗銀聯「優計劃」（u‧plan）的強大功能，用戶先要下載BoC Pay，以中銀香港賬戶或信用卡綁定；即使尚未為中銀香港客戶都可於線上註冊，立即下載BoC Pay啦！ http://www.bochk.com/creditcard/promo/offer_bocpay/redirect.html

想了解更多「優計劃」的優惠及詳情，即刻下載BoC Pay體驗啦！

優惠受條款及細則約束。

提示：借定唔借？還得到先好借！



（資料由客戶提供）